El contingente de Kalimantan Occidental ganó el primer oro en lucha femenina en el Kudus Martial Arts PON

Kudus (ANTARA) – El contingente de Kalimantan Occidental (Kabar) finalmente rompió su huevo el jueves al ganar su primera medalla de oro en la rama de artes marciales en el evento PON Kudus Martial Arts 2025.

La primera medalla de oro fue donada por Rasikah Restu F (20), quien compitió en la clase de lucha femenina de 50,1-54 kilogramos después de derrotar al artista marcial balinés I Gusti Ayu Putu con un marcador de 3-0 en la final celebrada en Djarum Arena Kaliputu, Kudus, el jueves (16/10).

Rasikah Restu F fue recibida después de la competencia en Kudus y admitió que estaba agradecida de ganar el oro y haberle dado la primera medalla de oro al Contingente de Kalimantan Occidental (Kalbar).

“Gracias a Dios puedo dar lo mejor a Kalimantan Occidental, puedo enorgullecer a Kalimantan Occidental”, dijo Rasikah, que todavía estudia en la Universidad Bina Sarana Informatika (UBSI) de Pontianak.

Admitió que el equipo de Bali era bastante bueno, por lo que ciertamente no esperaban poder vencerlo hasta que finalmente contribuyeron con la primera medalla de oro para Kalimantan Occidental.

Sin embargo, dijo que el entrenador no tenía instrucciones estratégicas especiales, solo le pedían que estuviera tranquilo y concentrado.

Para participar en la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025, se preparó asistiendo a un campo de entrenamiento de dos a tres meses.

Este artista marcial avanzado de Kalimantan Occidental también está cada vez más motivado para participar en el evento PON XXII/2028, después de que el campeonato anterior solo ganara medallas de bronce en varios eventos, incluido el evento PON Aceh-Sumatra del Norte de 2024.

Rasikah, que comenzó a estudiar Tarung Derajat en sexto grado de la escuela primaria, también espera que su medalla de oro pueda extenderse a otros atletas de Tarung Derajat que también compiten en la final, nada menos que su propia hermana, para que pueda contribuir a la colección de medallas del contingente de Kalimantan Occidental.

El entrenador del Contingente Tarung Derajat de Kalimantan Occidental, Zaenal Abidin, admitió que Rasikah Restu F fue el primer contribuyente a la medalla de oro para Kalimantan Occidental después de haber ganado previamente sólo dos medallas de bronce en el evento de lucha masculina.

Espera sumar más medallas si alguien de la categoría femenina llega a la final, porque se había fijado el objetivo de dos medallas de oro en la categoría femenina desde el principio.

En la clasificación provisional, Kalimantan Occidental ocupa el puesto 12 con una colección de tres medallas, a saber, una medalla de oro y dos de bronce. Mientras tanto, Java Occidental sigue ocupando el primer lugar con una colección de 19 de oro, 6 de plata y 18 de bronce, para un total de 43 medallas.

Lea también: Java Occidental, DKI y Java Oriental tienen éxito en las artes marciales PON