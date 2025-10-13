El contingente de Java Oriental logró ganar tres medallas de oro en el evento de lucha de artes marciales PON 2025

Kudus (ANTARA) – El contingente de Java Oriental logró ganar tres medallas de oro en lucha libre durante el evento de artes marciales de la Semana Nacional del Deporte (PON) 2025 celebrado en el Djarum Kaliputu GOR Arena, Kudus Regency, Java Central, el lunes.

El presidente de KONI de Java Oriental, Muhammad Nabil, fue recibido al margen mientras guiaba a los atletas de lucha libre en el GOR Arena Djarum Kaliputu Kudus y dijo que de los cinco atletas inscritos en cinco clases diferentes, tres lograron otorgar medallas de oro. Además, un atleta también logró donar una medalla de bronce al equipo de Java Oriental.

Reveló que este logro está en línea con el plan de objetivos establecido por KONI de Java Oriental para cada deporte, incluida la lucha libre.

Este objetivo, dijo, se basa en el desempeño de los atletas en eventos anteriores como el PON Aceh-Sumatra del Norte y otros campeonatos nacionales.

«Tenemos una tabla de objetivos por industria. Para la lucha libre, observamos el rendimiento promedio de los atletas en eventos anteriores, tanto en PON como en campeonatos nacionales», dijo.

Nabil añadió que la motivación de los atletas de Java Oriental para sobresalir está aumentando debido a la política KONI de Java Oriental que ofrece premios especiales en forma de Umrah para los ganadores de medallas de oro.

«Esta política tiene como objetivo motivar a los deportistas a seguir superándose. Esta es también una forma de agradecimiento a quienes han contribuido y servido a la región y al país», afirmó.

Mientras tanto, el objetivo general para PON Martial Arts 2025, que se llevará a cabo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, se llevará a cabo del 12 al 26 de octubre de 2025. Java Oriental tiene como objetivo que participen de 20 a 25 medallas de oro de todas las artes marciales.

Las ramas que tienen potencial para ganar medallas de oro incluyen el wushu y el jujitsu, además de la lucha libre.

Ramadani Noveriko (22), uno de los atletas de lucha de Java Oriental que ganó el oro en la categoría de 67 kilogramos, admitió que esta medalla de oro también fue una mejora con respecto a su actuación en PON XXI Aceh-North Sumatra 2024, donde tuvo que conformarse con una medalla de plata.

«En la evaluación del PON anterior, mi desempeño fue menos impresionante contra mis oponentes, por lo que hoy (13/10) pude desempeñarme de manera óptima, a pesar de que los oponentes de Java Central también lo hicieron bien y se atacaron entre sí», dijo.

Al mantenerse concentrado durante el partido, admitió, finalmente pudo anotar más puntos que su oponente.

Hasan Sidik, amigo del contingente, también ganó el oro en la categoría de 60 kg en estilo grecorromano (GR) o estilo grecorromano, una adaptación de la lucha antigua. Este estilo sólo permite utilizar la parte superior del cuerpo para lanzar, por lo que la fuerza de la pelvis y los brazos es el principal factor determinante.

Mientras tanto, otro miembro del contingente, Supriyono, que compitió en la categoría de hasta 87 kg, también ganó el oro y Agus Fajar, que compitió en la categoría de hasta 67 kg, tuvo que conformarse con el bronce.

El contingente de Java Oriental presentó a cinco atletas en la división de lucha libre, concretamente en las categorías de 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg y 130 kg. Mientras tanto, hay seis clases que compiten en Artes Marciales PON 2025, a saber, Senior GR -60 kg, Senior GR -67 kg, Senior GR -77 kg, Senior GR -87 kg, Senior GR -90 kg y Senior GR -130 kg.

Todos utilizan un sistema de eliminación excepto el evento Senior GR -87kg que utiliza un sistema de todos contra todos, un formato de torneo donde cada atleta compite contra todos los atletas.

