El contingente de DKI Yakarta superó a Java Occidental y llegó a la cima del ranking de medallas de Kudus Martial PON

Kudus (ANTARA) – El contingente de DKI Yakarta logró superar a Java Occidental en las etapas finales del Kudus Martial Arts PON 2025, que había estado firmemente en la cima del ranking de medallas desde el principio, después de recibir medallas adicionales de las ramas de wushu, karate y ju-jitsu.

El nivel total de medallas temporales para DKI Yakarta fue de 87 medallas a las 8:00 pm WIB del sábado, incluidas 36 de oro, 21 de plata y 30 de bronce. Mientras tanto, Java Occidental también obtuvo 87 medallas, pero 34 de oro, luego 18 de plata y 35 de bronce. El tercer lugar lo ocupa Java Oriental con una colección de 50 medallas, de las cuales 27 son de oro, 13 de plata y 10 de bronce.

El éxito del contingente de DKI Yakarta superó a Java Occidental, entre ellos en el deporte de kárate lograron dominar con seis medallas, tres de oro, una de plata y dos de bronce. Luego, la rama de wushu recogió 13 medallas, a saber, cinco de oro, cinco de plata y tres de bronce, y la rama de ju-jitsu, aunque no dominante, logró recoger siete medallas, cuatro de oro, una de plata y dos de bronce.

Mientras tanto, en la rama de ju-jitsu, Java Occidental obtuvo sólo 11 medallas, incluidas cuatro medallas de oro con el mismo desempeño que DKI, luego tres medallas de plata y cuatro de bronce. Mientras tanto, en la rama de kárate, sólo quedó segundo detrás de DKI Yakarta con una colección de siete medallas, dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

Si la rama de wushu se convirtió temporalmente en una mina de oro para DKI Yakarta con una colección de cinco de oro, luego cinco de plata y tres de bronce o un total de trece medallas, mientras que Java Occidental solo recogió una de oro, tres de plata y una de bronce o cinco medallas.

El presidente del Comité PON de Artes Marciales Kudus 2025, Ryan Gozali, reconoció el sábado en Kudus que tres deportes eran la tercera o última fase del PON Kudus Martial Arts 2025, comenzando con karate, ju-jitsu y wushu, la competencia final para ganar el título del campeonato general.

«La competencia es bastante reñida, porque si nos fijamos en el ranking de medallas, es muy interesante. La distancia entre los diferentes contingentes es muy pequeña, por lo que la oportunidad de convertirse en campeón general todavía está muy abierta», afirmó.

Esto, afirmó, hizo que el cartel de competición fuera aún más ajustado, especialmente en el deporte del wushu, donde todavía se disputarán varias canciones el último día, el domingo (26/10).

Anteriormente, en la primera etapa, del domingo (12/10) al jueves (16/10), se practicaron cuatro deportes: taekwondo, lucha, lucha y judo. Mientras tanto, el partido de vuelta contará con partidos entre pencak silat, sambo y shorinji kempo, del viernes (17/10) al martes (21/10).

En tanto, las competencias de kárate, wushu y ju-jitsu comenzaron el jueves (23/10) y el domingo (26/10), último día para determinar el contingente con más medallas en la rama de wushu, luego de que hoy (25/10) terminaran compitiendo kárate y ju-jitsu.

El secretario general de la Junta Ejecutiva de Wushu de Indonesia (PBWI), Ngatino, expresó su aprecio y gratitud por la celebración del Kudus Martial Arts PON 2025, ya que es un momento importante para revivir el entusiasmo de los atletas que han estado entrenando durante mucho tiempo y esperan la oportunidad de mostrar sus habilidades a nivel nacional.

Umar Syarief, una leyenda del kárate indonesio presente en el Djarum Arena, valoró la implementación del Kudus Martial Arts PON 2025, que calificó como un avance extraordinario en los esfuerzos por construir un ecosistema de competencia de artes marciales en el país.

Espera que las actividades iniciadas por el KONI Central junto con la Fundación Djarum no se detengan aquí, sino que continúen en los próximos años, ya que la continuación de la competición es importante como foro para que los atletas jóvenes sigan perfeccionando sus habilidades y fortaleciendo su mentalidad competitiva.

«Todos los logros vienen de abajo hacia arriba. Si quieres construir, debe haber este tipo de competiciones. Dales espacio para competir porque a partir de ahí los atletas progresarán al nivel nacional y luego a múltiples eventos como los SEA Games y los Juegos Asiáticos», dijo.