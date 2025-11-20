El Consejo aprueba el RAPBD 2026 de Temanggung Regency

Temanggung (ANTARA) – El DPRD de la Regencia de Temanggung aprobó oficialmente el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (RAPBD) para el año fiscal 2026 durante una reunión plenaria.

El relator de la Agencia de Presupuesto del DPRD de Temanggung (Banggar), Slamet SE en Temanggung, explicó el jueves que la discusión sobre la composición del presupuesto de 2026 fue bastante difícil. Porque el gobierno necesita ajustar los estrechos fondos presupuestarios. Además, ha habido muchos recortes de recursos del gobierno central a las regiones.

La adopción del RAPBD de 2026 estuvo marcada por la firma del acta del acuerdo conjunto entre el DPRD y el gobierno de Temanggung Regency.

Dijo que la composición del presupuesto de 2026 apunta a unos ingresos regionales de 1,88 billones de rupias, mientras que posteriormente habrá un déficit de 207,7 mil millones de rupias. Sin embargo, el gasto regional ascendió a 2,09 billones de IDR, la financiación regional a 207.700 millones de IDR y el SILPA a cero rupias.

“Esta decisión de Banggar se tomó el 19 de noviembre de 2025 y se presentó inmediatamente al pleno para obtener la aprobación de la dirección del consejo”, dijo.

El presidente del DPRD de Temanggung, Yunianto, dijo que todas las facciones y componentes de Banggar habían aprobado que el RAPBD de 2026 se adoptara como reglamento regional (Perda).

El RAPBD 2026 está diseñado para mantener los servicios públicos, continuar el desarrollo y proteger a la comunidad de riesgos sociales y económicos. Aparte de esto, el presupuesto también se centra en prioridades como el alivio de la pobreza, la mejora de los servicios básicos, el fortalecimiento de la economía comunitaria, así como la eficacia del PAD y la eficiencia del gasto.

«Con suerte, esta sinergia seguirá siendo un activo importante para enfrentar los desafíos del desarrollo regional», dijo.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, expresó su agradecimiento a los líderes y miembros del DPRD, Banggar, los comités y el TAPD por completar las discusiones sobre el RAPBD 2026. Según él, todas las aportaciones, correcciones y críticas del PRD serán el foco del poder ejecutivo en la gestión del gobierno. Su partido también mejorará los servicios comunitarios y estimulará la economía popular.

Dijo que las restricciones presupuestarias en 2026 plantean un desafío que debe abordarse con medidas estratégicas e innovadoras. Invitó a todas las partes a fortalecer los ingresos originales regionales y garantizar que el gasto regional se lleve a cabo de manera óptima, transparente, efectiva y eficiente.

“El RAPBD 2026 se presentará luego al Gobernador de Java Central para un proceso de revisión de acuerdo con las disposiciones legales y lo que es seguro es que maximizaremos los ingresos de los sectores de impuestos y BUMD”, dijo.