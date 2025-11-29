El Comité VII alienta a Grobogan IKM a ascender en la liga para empoderar a nuevos emprendedores

Grobogan (ANTARA) – La vicepresidenta de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Evita Nursanty, alienta el fortalecimiento de nuevos empresarios en Grobogan Regency, Java Central a través de actividades de orientación técnica (Bimtek) para el crecimiento y desarrollo de nuevos empresarios para las pequeñas y medianas industrias (IKM), realizadas en colaboración con el Ministerio de Industria.

«Las actividades de orientación técnica se centran en Grobogan porque esta área es una circunscripción (Dapil) y tiene un enorme potencial económico en varios sectores», dijo el sábado en la inauguración de la Orientación Técnica (Bimtek) para el crecimiento y desarrollo de nuevos empresarios para pequeñas industrias en Java Central en el Grand Master Hotel Grobogan.

Según él, el potencial de Grobogan Regency es extraordinario, no sólo en la agricultura sino también en otros sectores que pueden convertirse en nuevos empresarios.

Esta vez, la orientación técnica se divide en tres grupos de campos: batik, procesamiento de alimentos y talleres de reparación de vehículos de dos ruedas. Los participantes reciben capacitación intensiva y soporte de equipos para que estén listos para abrir un negocio de inmediato.

«Los participantes reciben habilidades y equipos. Por ejemplo, los grupos de taller pueden abrir un negocio inmediatamente porque reciben su propio equipo», dice Evita.

Destacó que el desarrollo del espíritu empresarial en Grobogan requiere un apoyo integral, especialmente en términos de capital, aumento de los recursos humanos y dominio de la tecnología. Por esta razón, su partido invitó al Banco Jateng a brindar soluciones financieras, incluido el uso del Crédito Empresarial Popular (KUR).

Evita agregó que el mayor desafío para los actores de la pequeña industria en este momento es el marketing. Un buen producto, afirmó, no tendrá impacto si no se promociona adecuadamente.

«Si una buena producción no se apoya en un marketing específico, es inútil. Esto debe seguir mejorando, incluido el uso de la tecnología digital», afirmó.

En esta ocasión, Evita también explicó que el pequeño sector industrial juega un papel importante en la economía nacional. Más del 99 por ciento de la industria de Indonesia está formada por micro, pequeñas y medianas empresas, con una fuerza laboral de hasta 13 millones de personas.

En Java Central hay más de 887.000 pequeñas industrias, mientras que Grobogan tiene 18.805 pequeñas unidades industriales, que se cree que tienen un espacio de desarrollo muy amplio.

«Grobogan tiene muchas materias primas superiores que van desde maíz, arroz y soja hasta alimentos procesados ​​como tofu, tempeh, salsa de soja, alimento para ganado y jarabe de melón. Estas oportunidades comerciales pueden ampliarse aún más», afirmó.

Evita espera que esta orientación técnica pueda ser el primer paso para aumentar la capacidad de las pequeñas empresas de Grobogan y brindar oportunidades para que los productos locales no sólo sean competitivos en el mercado interno, sino que también puedan penetrar en el mercado global.

Mientras tanto, el Director de Productos Químicos, Ropa y Artesanía de IKM, Dirección General de IKMA, Ministerio de Industria, Budi Setiawan, quien también estuvo presente con el personal, agregó que los actores empresariales en Grobogan podrían convertirse en nuevos empresarios a través de los resultados de esta capacitación.

“La esperanza es que puedan ascender de clase y cumplir con especificaciones que produzcan productos de calidad que puedan competir no sólo en el mercado local sino también en el mercado nacional”, dijo.

Además, dijo, el gobierno también proporcionó asistencia técnica. Por ejemplo, para talleres con la ayuda de compresores, para alimentos procesados, ayuda con batidoras y equipos de secado para productos fritos, y para manualidades de batik, ayuda con herramientas de estampado y calentadores eléctricos.

Lea también: Ministerio de Turismo construye baños limpios en Indonesia para impulsar el turismo