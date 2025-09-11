El Comité Regisy de la Ciudad de Pekalongan ha colaborado en la educación estudiantil de OJK le encanta salvar

Ciudad de Pekalongan (Antara): el gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, junto con la Autoridad de Servicios Financieros de los representantes de Tegal durante el evento máximo del Día Indonesia y el Mes Financiero de 2025 edican SLTP y SLTA -Staren -Staren.

El vicealcalde de Pekalongan Balgis Diab en Pekalongan dijo el jueves que su partido apoyó actividades que eran favorables para esta generación joven.

«Hoy es un momento especial para los niños en la ciudad de Pekalongan, escuelas secundarias junior y senior porque OJK está presente para traer programas extraordinarios en el contexto de los días de ahorro y la educación financiera», dijo.

Espera que esta actividad no solo sea un evento ceremonial, sino también un primer paso para que los niños se acostumbren a ahorrar temprano e inteligente en la gestión de finanzas.

En esa actividad, OJK Tegal facilitó a los estudiantes a abrir una nueva cuenta de ahorros y ofrecer un saldo inicial de RP50 mil como capital, para que los estudiantes quieran acostumbrarse más a ahorrar.

El jefe de la Autoridad de Servicios Financieros, Tegal Novanto Utomo, dijo que con los hábitos de ahorro tendría muchos beneficios, que van desde la disciplina de capacitación, paciencia, consistencia, hasta la posibilidad de planificar objetivos financieros.

OJK, dijo, invitó a 250 estudiantes a abrir una cuenta y recibió un primer capital de Rp50 mil por estudiante.

«Más tarde veremos nuevamente el año siguiente si los ahorros o no aumentan o no. Para aquellos cuyos ahorros aumentarán, el más grande obtendrá un precio especial», dijo.

Reveló que este programa se llevará a cabo en rotación en el área de ex resentencia de Pekalongan con el objetivo de que los niños pudieran aprender a ahorrar al principio.

A través de este programa, dijo, los estudiantes pueden mejorar la cultura de salvación que se fortalece y alienta a administrar las finanzas sabiamente para asumir desafíos en el futuro.

«El hábito de ahorrar no es solo una cuestión de dinero, sino de construir un carácter disciplinario y consistente. Esta será la provisión de la generación más joven a Indonesia aplicada 2045», dijo.