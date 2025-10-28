El Comité de Erradicación de la Corrupción abre la posibilidad de citar a Luhut Binsar Pandjaitan por el proyecto Whoosh

Yakarta (ANTARA) – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) aprovechó la ocasión para pedir al presidente del Comité del Tren de Alta Velocidad Yakarta-Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, que investigue presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung o Whoosh.

«Aún no podemos proporcionar detalles sobre quién se pidió a las partes que proporcionaran información y cuál era el material», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en un comunicado confirmado en Yakarta el martes.

Budi explicó además que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía está centrada en investigar elementos de presuntos actos criminales de corrupción en el proyecto Whoosh, y no puede proporcionar más información porque el caso aún se encuentra en la fase de investigación.

Anteriormente, el ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad Mahfud MD reveló en un video subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflar el presupuesto o aumentar sobre el proyecto Whoosh.

El 16 de octubre de 2025, el KPK pidió a Mahfud MD que preparara un informe sobre la presunta corrupción en el proyecto Whoosh.

Posteriormente, Mahfud MD y KPK respondieron mutuamente sobre este tema. Hasta el 26 de octubre de 2025, Mahfud declaró que estaba listo para ser convocado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) para proporcionar información sobre presunta corrupción relacionada con Whoosh.

Mientras tanto, el 27 de octubre de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que las acusaciones de corrupción relacionadas con Whoosh habían pasado a la fase de investigación desde principios de 2025.

