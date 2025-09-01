El comandante adjunto del TNI confirma

JAKARTA (Antara) -Puty TNI Commander -General Tni Tandyo Budi Revita ha negado que hubiera una omisión de las fuerzas de seguridad en la acción de la masa anarquista con el objetivo de querer aplicar las condiciones marciales.

«No hay que querer hacerse cargo (emergencia marcial), no hay ninguno», dijo Tandyo cuando se reunió el lunes en el edificio del Parlamento Indonesio en Yakarta, después de asistir a una reunión cerrada con la Comisión de la Cámara de Representantes I.

Tandyo dijo que desde el principio el manejo de manifestaciones fue el imperio de la Policía Nacional de Indonesia (POLRI). Mientras que el TNI solo ayuda a la seguridad, de modo que la demostración es propicio.

«Obedecemos la Constitución, ofrecemos ayuda a otras instituciones, por supuesto, basadas en regulaciones y requisitos en ese momento», dijo Tandyo.

Tandyo agregó que la dedicación del TNI para continuar trabajando con la Policía Nacional para reparar la estabilidad de seguridad, reforzada después del presidente Prabowo Subianto de Tni Comandante -General Agus Subiyanto y la cabeza policial de la policía general -Listyo Sigit Pabowo, sábado (30/8).

Durante la reunión, Pabowo le pidió al comandante de TNI y al chef de la Policía Nacional que fortalezca la cooperación para reducir las acciones anarquistas masivas que eran cada vez más comunes.

«Así que no hay que querer asumir porque se dijo que lo primero que fue para la Policía Nacional, luego las condiciones fueron, luego nos convertimos en uno en la Policía Nacional», explicó Tandyo.

