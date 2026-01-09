El club de baloncesto Bengawan Solo Knights se ha fijado objetivos elevados para IBL 2026

Solo (ANTARA) – El club de baloncesto Kesatria Bengawan Solo (KBS) se ha fijado altos objetivos para la temporada 2026 de la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL).

«De hecho, desde el principio nos hemos centrado en crear un ecosistema de baloncesto a largo plazo en Solo. La primera temporada llegó a los play-offs, la segunda también. Esperamos que la tercera temporada también llegue a los play-offs», dijo el presidente del club, Yakup Hasibuan, el viernes durante el Bengawan Solo Media Day en el Sritex Arena Solo, en Java Central.

Sin embargo, a diferencia de la temporada pasada, dijo que los Caballeros tienen un nuevo objetivo esta temporada.

«Por supuesto, nuestros objetivos también son nuevos, el objetivo es el campeonato. Al principio era bastante conservador, el objetivo eran las semifinales, el objetivo era la final, por supuesto que esta vez nuestro objetivo es ser campeones», dijo.

La llegada de varios jugadores nuevos, afirmó, también aumentó el entusiasmo del equipo por la temporada competitiva de este año.

«Por supuesto, nuestra alineación ha sufrido muchos cambios, también hay mucho personal técnico y un nuevo entrenador en jefe. En términos de composición, ha habido muchos cambios, pero nosotros como dirección no queremos interferir demasiado con un liderazgo demasiado técnico», dijo.

En la misma ocasión, el entrenador en jefe de KBS, Anthony Garbelotto, aspira a que KBS alcance al menos el Top 4 en la temporada 2026 de la IBL.

«Hace dos años, Solo estaba en el Top 4, pero para ser honesto, hubo momentos en los que se podría decir que la suerte influyó», dijo.

Dijo que se espera que en esta competencia, con KBS entre los cuatro primeros, puedan avanzar a las semifinales.

«Si podemos hacer eso, entonces tendremos la oportunidad de llegar a la final. Por supuesto, no vine aquí para perder, vine aquí para ganar. Como le dije al equipo, vamos paso a paso», dijo.

Kesatria Bengawan Solo comienza IBL 2026 con un partido en casa contra RANS Simba Bogor el sábado (1/10) y al día siguiente tienen otro partido en casa contra Rajawali Medan.

