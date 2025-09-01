El Canciller Upclis pidió a los estudiantes que transmitieran bien las ambiciones

Semarang (Antara) – Rector de la Universidad de PGRI Semarang (actualización) Dr. Ir. Sri Suciati hizo un llamamiento a los estudiantes para que transmitieran ambiciones bien y no fácil de provocar por partes irresponsables.

«La entrega de ambiciones está garantizada por la ley, de hecho está permitida, pero nuestro mensaje siempre es actualizar, especialmente si transmite tales ambiciones, asegúrese de que no tomen acciones anarquistas», dijo en Semarang, el lunes.

Tenía miedo de que hubiera fiestas que quisieran provocar y anarquía durante el impulso de entregar ambiciones, de modo que pidieran a los estudiantes que actualizaran para tener cuidado.

Según él, las acciones anarquistas asegurarán que los estudiantes no sean dañados por los estudiantes y que realmente dañen todo.

«Desea presentar impuestos, por ejemplo, eso es lo que se asigna, expresa y transfiere. Pero si entonces las acciones anarquistas, pueden ser intrusos, personas que participaron en la manifestación», dijo.

Mientras tanto, docenas de estudiantes en nombre de la Junta Ejecutiva Estudiantil de Semarang Raya (BEM) realizaron una acción pacífica a la que asistieron el liderazgo del Consejo Regional Regional Central de Java (DPRD).

En la acción que tuvo lugar en el campo de Pancasila o Simpang Lima Semarang, el lunes, a la que asistieron el vicepresidente del DPRD central de Java, incluidos Sarif Abdillah, Heri Pudyatmoko y Mohammad Saleh.

La acción: los participantes provienen de varios campus en Semarang, incluida la Universidad Islámica de Bem Sultan Agung (Unissula), Universidad 17 de agosto de 1945 (UNTAG), Semarang de la Universidad de Muhammadiyah (Unimus).

Luego actualizar, Universidad de Diponegoro (DNEP), Universidad Semarang (USM), Universidad Dian Nuswantoro (Udinus) y Bem Uin Walisongo Semarang.

Cada representante del campus pronunció discursos, incluida la enfatización de la ley de gravedad de los activos, la asignación de DPR, la violencia y la criminalización de siete estudiantes en la acción del día de mayo (Día del Trabajo).

La acción titulada «Abrir una audiencia de conferencias en el camino en el campo de Simpang Lima» fue pacífica sin la estricta escolta de la policía, y la masa de acción se extiende de inmediato.