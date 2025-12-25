El Canciller de la UMS sostuvo un encuentro amistoso con periodistas

Sukoharjo (ANTARA) – El rector de la UMS, profesor Harun Joko Prayitno, celebró el miércoles una reunión amistosa con periodistas en Kartasura, Sukoharjo Regency, Java Central.

En esta ocasión, expresó su agradecimiento por el papel de los medios de comunicación a la hora de atraer una amplia atención a las actividades de la UMS.

«Gracias por su cooperación hasta ahora, que ha contribuido a informar positivamente sobre las actividades de la UMS. Esperamos que nuestros compañeros periodistas sigan entusiasmados y siempre gocen de buena salud», afirmó.

También espera que se pueda mantener la cooperación que existe desde hace años y que la UMS pueda ser un buen socio para que el público pueda conocer diversas informaciones sobre las actividades de la UMS.

“Con suerte, los informes de otros periodistas pueden mejorar la UMS y convertirse en el campus elegido por la comunidad como el mejor campus”, dijo.

Durante la reunión, a la que asistieron 25 periodistas de diferentes medios, el Canciller de la UMS también presentó cuatro automóviles de 1958 como símbolo de que la UMS nació en 1958. El impulso del año del nacimiento también quedó inmortalizado con la inauguración de una cafetería y una sala de reuniones multifuncional en Jalan dr. Muwardi Solo.

«Ubicado en una de las carreteras principales, el café es un edificio de reuniones de usos múltiples construido en 1958 que será administrado conjuntamente con la Asociación de Familias de Antiguos Alumnos (IKA) de la UMS en el futuro. Si los amigos de los medios desean abrir un café similar, por favor comuníquese directamente con UMS Marketing, conmigo, como canciller», dijo.

Respecto a la reflexión para finales de 2025, el Canciller de la UMS también dijo que la UMS ha podido lograr muchos logros y esto indica que la UMS es una de las mejores universidades privadas de Indonesia.

“Hemos logrado varios éxitos y esto sigue siendo un detonante para que la UMS se mantenga a la vanguardia impulsando y avanzando en su desarrollo tanto académico como institucional para que se convierta en una universidad superior”, afirmó.

Dijo que actualmente la UMS cuenta con 82 programas de estudio, el 90 por ciento de los cuales son superiores y acreditados internacionalmente.

«Nos convertiremos en una universidad completa con programas de licenciatura, maestría y doctorado 100 por ciento profesionales», dijo.

También espera que el próximo año la UMS sea más avanzada y exitosa y se convierta en una universidad impactante.

“La UMS puede convertirse en una universidad capaz de difundir los valores de bondad y utilidad, especialmente para la nación y las generaciones futuras en todas partes del mundo”, afirmó.

En cuanto a la presencia de estudiantes extranjeros, dijo, el número ha llegado hasta el momento a 36 países y se incrementará a 40 países.

«Esperamos que esto pueda lograrse para que pueda convertirse en un pilar de fortaleza para la cooperación y la sinergia entre UMS y las redes en toda Indonesia», dijo.