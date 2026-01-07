El Canciller de la UIN Walisongo presentó el Satyalencana Karya Satya durante la 80° Ceremonia HAB del Ministerio de Religión

Semarang (ANTARA) – El rector de la Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN), Prof. Dr. Nizar, MAg presentó el Certificado de Honor Satyalencana Karya Satya a varios funcionarios estatales (ASN) durante la ceremonia de conmemoración del 80º Día de la Caridad del Ministerio de Religión (HAB) en Semarang, Java Central, el sábado (1/3).

Este premio se presenta como una forma de reconocimiento a la dedicación, habilidad, disciplina y trabajo ejemplar por el país.

Satyalencana Karya Satya fue entregado a 30 maestros y personal docente que han trabajado durante más de 10, 15 y 20 años.

La ceremonia se llevó a cabo en el campo del edificio KH Saleh Darat, rectorado de UIN Walisongo, y contó con la asistencia de profesores y personal docente del campus.

En esta ocasión, Nizar también actuó como inspector de ceremonia y dirigió solemnemente la ceremonia. En su discurso, el Prof. Nizar leyó las palabras del Ministro de Religión de la República de Indonesia, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar. El Ministro de Religión de la MA expresó su agradecimiento por la existencia del Ministerio de Religión, que recorre la historia del país durante ocho décadas.

«El Ministerio de Religión continúa haciendo una contribución genuina a la promoción de la vida religiosa pacífica y allanando el camino para la realización de una sociedad justa, armoniosa y próspera», se lee en un extracto de las declaraciones del Ministro de Religión.

El Ministro de Religión destacó que el Ministerio de Religión está presente como guardián de la razón religiosa en el marco nacional. Este papel es ahora cada vez más amplio, desde mejorar la calidad de la educación religiosa, fortalecer la armonía religiosa, fortalecer la economía de la comunidad, hasta garantizar que la religión sea la solución a los problemas del país.

A lo largo de 2025, el Ministerio de Religión pondrá en práctica el espíritu del Ministerio de Religión con Impacto a través de la transformación digital de servicios religiosos que sean más transparentes, más rápidos y más cercanos a la comunidad.

Además, el fortalecimiento de la economía de la comunidad se lleva a cabo mediante el fortalecimiento de los internados islámicos y la optimización del zakat, las donaciones, el infaq, las limosnas y diversos fondos sociales religiosos interreligiosos.

En educación, las madrasas y universidades religiosas continúan demostrando mejoras de calidad a través de la innovación curricular y el fortalecimiento de la infraestructura para competir con otras instituciones educativas.

El Ministro de Religión también destacó los desafíos de la era de la Inteligencia Artificial (IA). Se espera que la ASN del Ministerio de Religión pueda adaptarse y desempeñar un papel activo para llenar el espacio digital con contenido religioso moderado, esclarecedor y basado en valores humanos.

“La IA debe controlarse para que se convierta en una herramienta para la unificación y el fortalecimiento de la armonía, y no en un detonante de la desinformación y la división”, subrayó.

De acuerdo con el tema de la 80ª HAB, Armonía y Sinergia del Pueblo, Paz y Progreso de Indonesia, el Ministro de Religión invitó a todas las ASN del Ministerio de Religión a continuar transformándose en personas ágiles, adaptables y con integridad en el servicio al pueblo.