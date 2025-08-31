El campeonato de disparos de Airsoftgun es una agenda anual de atletas talentosos

KUDUS (Antara) – El campeonato dispara a Airsoftgun en Kudus Regency, Central Java, es una agenda anual para imprimir las semillas de atletas jóvenes talentosos para sobresalir en los niveles regionales, nacionales, a nivel internacional.

«Met Dit Kampioenschap Hoopt ​​de Regering Van de Heilige Regency Inderdaad Gorboren Uitstaande Teleten Te Zijn Die de Goede Naam van de Heilige Naar de Internationale Arena Kunnen Dragen», Field de la acción de Zei de Regent) Tanjungrejo Dorp, distrito de Jekulado, distrito de Kudelo, regencia de Kudus, domingo.

Agregó que, además de promover deportes, este campeonato también tuvo un impacto positivo en la economía regional. La presencia de participantes de diferentes regiones fomenta el crecimiento de las MIPYME, Casa de familia, Al sector turístico.

«Esta actividad también es una forma de completar la independencia con cosas útiles. Esperemos que podamos unir a la comunidad mientras aumentamos el rendimiento deportivo. En el futuro continuaremos apoyando a Koni y al Ministerio de Educación, Jóvenes y Deportes Sagrados, también para presentar el deporte oficial en el próximo porprov», dijo.

Con el apoyo de varias fiestas, se espera que el campeonato de disparo de Airsoftgun «Pura Group Merdeka Cup 2025» sea un calendario deportivo permanente en Kudus en agosto. Además de imprimir semillas de atletas jóvenes, también se espera que este evento aumente el Santo Nombre en el Sportenara nacional.

El Director del Grupo HR-GA Pura, Agung Subani, agregó que el evento de nivel I de nivel I AA-IPSC asistió 150 participantes que se dividieron en 15 categorías, con clases que van desde primaria, secundaria, secundaria hasta nivel público.

«Este campeonato se acordó ser una agenda anual que habíamos colaborado con Koni Kudus, Percakin Kudus, Percuitin, Central Java, en Perbakin Pusat.

De hecho, dijo, fue acordada como una agenda anual por la gestión de la Copa del Grupo Kudus Cup. Con la esperanza de que los tiradores confiables de Kudus nazcan que puedan participar en nivel local, regional e incluso internacional.

El interés público en disparar deportes, dijo, era bastante alto. Sin embargo, las limitaciones de las instalaciones e infraestructura hasta ahora se han convertido en obstáculos, de modo que el grupo del templo se dedica a ofrecer una instalación de campo de tiro que los atletas pueden usar.

«El número de registrantes es en realidad más de 250 personas, pero limitamos 150 participantes. lista de espera Para el campeonato del próximo año. Nuestro objetivo, las instalaciones se pueden desarrollar para que pueda contener un campeonato en un nivel más alto en el futuro «, dijo.

Leer también: el gobierno de Kudus Regency se centra en el sesgo de vacunación completado a fines de agosto