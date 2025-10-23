El cada vez más popular Pertamax Green el consumo sigue aumentando

Brebes (ANTARA) – La región Pertamina Patra Niaga en Java Central registró un aumento significativo en el consumo de Pertamax Green, un combustible de alta calidad con contenido de bioetanol respetuoso con el medio ambiente. Esta tendencia positiva muestra una creciente conciencia pública sobre el uso de energía limpia y eficiente.

El gerente de área de Comunicaciones y RSC de Pertamina Patra Niaga Regional Java Central, Taufiq Kurniawan, dijo que en Java Central y bricolaje, se registró que el consumo de Pertamax Green creció al 336,8 por ciento del objetivo para 2025, o en 512 kilolitros en 15 gasolineras. El entusiasmo del público puede verse en varias regiones, especialmente en las principales ciudades como Semarang, Solo, Yogyakarta y Brebes, que son los principales centros de distribución de este producto.

«El aumento del consumo de Pertamax Green es una prueba clara de que la gente está cada vez más preocupada por la calidad del combustible y su impacto en el medio ambiente. Además de ofrecer un rendimiento más óptimo del motor, Pertamax Green también contribuye a reducir las emisiones de CO2», afirmó Taufiq.

Taufiq agregó que, además de los aspectos de desempeño y eficiencia, el principal atractivo de Pertamax Green radica en su innovación como combustible con una mezcla de bioetanol derivado de plantas de caña de azúcar. «Este es el paso concreto de Pertamina para apoyar la transición energética nacional hacia el uso de energía más limpia y sostenible y el empoderamiento de los agricultores locales», continuó.

Especialmente en el área de Brebes, la gente puede obtener productos Pertamax Green en SPBU 41.522.01 Rest Area Pejagan – Pemalang KM 260. Los residentes de Brebes están contentos con el producto Pertamax Green, respetuoso con el medio ambiente. Esto ha quedado demostrado desde que comenzó el primer servicio del 7 de agosto al 20 de octubre de 2025. El consumo de Pertamax Green en Brebes Regency alcanzó los 32 kilolitros o el 166 por ciento en comparación con el objetivo del mes actual de 19 kilolitros.

Así lo expresó también Ramadhan, un empleado privado que utiliza un coche Innova: «Al principio lo probó por curiosidad, pero ahora se ha convertido en un cliente habitual porque funciona bien y se dice que es más respetuoso con el medio ambiente», afirma.

Pertamina se esfuerza por continuar brindando innovaciones energéticas que no solo respalden la movilidad comunitaria sino que también mantengan la sostenibilidad ambiental. Pertamina agradece enormemente la confianza de las personas que han elegido Pertamax Green como combustible principal.