El Baitul Arqam de Liderazgo de la UMS se llevará a cabo en Ranting Krakitan, Klaten

Klaten (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha realizado un estudio del sitio para el Liderazgo Baitul Arqam programado para el 7 al 10 de enero de 2026.

Esta actividad se concentrará en Muhammadiyah PK Bayat de MT, que está bajo los auspicios de Krakitan Muhammadiyah Branch Leadership (PRM), Klaten Regency.

El coordinador de la UMS, quien también es jefe de formación de cuadros, desarrollo de Ortom y becas para los cuadros LP3A de la UMS, Azizah Fatmawati, M.Cs., ST, explicó que la elección de la ubicación a nivel de sucursal fue una medida de la UMS para acercar las universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah a la base congregacional en el nivel inferior.

«Durante los últimos dos años, Baitul Arqam para profesores y personal se ha implementado en departamentos y departamentos. Para este período, estamos tratando de proponer que Baitul Arqam para líderes también se implemente en departamentos. Gracias a Dios, BPH lo aprobó, por lo que elegimos a Klaten, especialmente en la sucursal de Krakitan, que también recibió una nominación al premio de LPCR», explicó el lunes.

Azizah reveló que hace algún tiempo se llevó a cabo un estudio del sitio y se consideraron varias alternativas. Además de Krakitan, otra opción llevó a SMK Muhammadiyah 2 Jatinom.

Sin embargo, el factor de accesibilidad para los participantes es la consideración más importante ya que la mayoría de los participantes tienen más de 45 años. Las instalaciones de las habitaciones en el último piso fueron percibidas como menos amigables para los participantes.

Con base en los resultados de la encuesta, UMS evaluó que las instalaciones de Muhammadiyah PK Bayat de MT cumplían con las necesidades de la actividad. Este lugar cuenta con una sala de actividades, una mezquita representativa y áreas de apoyo que incluyen una sala de secretaría, pasillo para oradores y dormitorios para participantes y miembros del comité. Se hicieron ajustes técnicos porque los participantes ocuparon el aula como lugar de descanso.

El número de dirigentes de la UMS que se espera participen en esta actividad es de 51 personas. Mientras tanto, la dirección de BPH UMS está participando en la actividad por ahora, aunque todavía hay algunos nombres en la agenda para fortalecer la ideología y la personalidad de Muhammadiyah.

En términos de implementación técnica, la UMS confía toda la gestión de las operaciones al Cuadro de Liderazgo Central de Muhammadiyah y al Consejo de Desarrollo de Recursos Humanos (MPKSDI). LP3A UMS sirve como un comité ejecutivo a nivel de campus que reporta directamente al Vicerrector III UMS.

Azizah añadió que también se espera que la implementación de Baitul Arqam en esta industria se convierta en un espacio para una cooperación genuina entre la UMS y las estructuras de Muhammadiyah a nivel de base. Esto está en línea con el espíritu del programa One Lecturer One AUM que la UMS continúa promoviendo para fortalecer las contribuciones de los profesores a los esfuerzos caritativos de Muhammadiyah.

El coordinador invitado de PRM Krakitan, Agus Wibawanta, S.Pd., M.Pd., dijo que había preparado el mejor lugar posible para dar la bienvenida a esta actividad. Unos días antes trabajamos con Kokam para limpiar y organizar las instalaciones.

«Hasta la fecha, se estima que la preparación del sitio ha alcanzado el 90 por ciento», dijo.

Explicó que, además del salón y las aulas, PRM Krakitan también instaló una sala de comités, un comedor, una sala de paso para los oradores y ocho baños. Para fines de adoración, los participantes utilizarán la Gran Mezquita At-Taqwa, que está aproximadamente a 50-100 metros de MTs Muhammadiyah PK Bayat.

Añadió que la implementación de Baitul Arqam Leadership en este entorno industrial presentó una atmósfera diferente a las implementaciones anteriores que a menudo tuvieron lugar en hoteles o áreas turísticas.

“Se espera que esta experiencia sea un lugar de reflexión y nostalgia para los dirigentes que vivieron el proceso de formación de cuadros cuando eran jóvenes”, concluyó.