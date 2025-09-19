El Ayuntamiento se basa en la cooperación entre regiones para mantener las estabilias de precios

Magelang (Antara): el Ayuntamiento de Magelang se basa en la cooperación interregional para mantener la estabilidad de los precios de las diferentes necesidades de la comunidad, porque la ciudad no es resultas.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono en Magelang dijo el viernes que la cooperación entre las regiones que se fundaron con la ciudad local, incluidos Boyoli, Purworejo y Magelang Regency, y se expandiría con Temanggung, Wonosobo y Semarang Regency.

«Para apoyar a KAD (cooperación interregional), la ciudad de Magelang debe formar una empresa regional (BUMD) y granjas (BUB). Bump fortalece un bote a nivel micro, mientras que BUMD actúa como inversor de mercado y estabilizador macro», dijo en el comunicado de la ciudad de Magelang City Pprokompim.

Además, el Ayuntamiento ampliará la tienda de control/TPID en el mercado tradicional, que hasta ahora solo tiene en el mercado Rejowinangun, mientras que en 2026 admitió instalaciones adicionales de BI Central Java.

En esta ocasión, dio dirección al OPT, incluido el fortalecimiento de los movimientos de la planta y los alimentos baratos, el monitoreo de precios y las acciones diarias, ampliando el papel de BUMD, PDAM – Subsidios de aguas de bebidas, tres por ciento de crédito barato de BPR Bank Magelang, así como asignación de presupuesto y asistencia social para mantener el poder de compra de las personas.

«Con la sinergia de TPID, OP, Bumd, Bump y Bi Support, la inflación en la ciudad de Magelang puede controlarse y se mantiene el bien -being de la comunidad», dijo.

El asistente de la economía y el desarrollo del Secretario Regional de la Ciudad de Magelang, Chrisatrya Yonas Nusantrawan Bolla, dijo que el TPID local se compromete a mantener la inflación para mantener el control a través de la coordinación del sector cruzado.

Fortalecer a Kad y la formación de instituciones económicas alimentarias como Bump y BUMD, dijo, será la clave para mantener la estabilidad de los precios.

El paso concreto del TPID de la ciudad de Magelang que se ha ejecutado no solo mantiene la disponibilidad de entrega y distribución, sino que también garantiza que las personas obtengan acceso a alimentos asequibles.

Secretario regional de la ciudad de Magelang Hamzah Kholifi en la actividad del desarrollo de capacidades que optimiza el papel de BUMD/Bult en el apoyo a la seguridad alimentaria de Java Central en el Hotel Atria en la ciudad de Magelang, dijo el jueves (18/9) que la importancia de la formación de Bumd -Food y Bult.

La cooperación interregional, dijo, sería efectiva si el gobierno local tiene una entidad comercial que funciona como receptor de bienes del sector alimentario.

Dijo que Bumd actuó como regulador del mercado y macrostabilizador, mientras que el disparo reforzó la posición de los agricultores a nivel micro.

«La sinergia de los dos asegurará que se mantenga la oferta, se verifiquen los precios estables, las distribuciones más cortas y la inflación», dijo.

Ordenó al TPID de la ciudad de Magelang que revisara la formación de BUMD y BUMB, asignando tareas a BUMD existentes como estabilizadores de alimentos y fortaleció a los agricultores institucionales.