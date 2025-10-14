El ayuntamiento de Semarang colabora con KNPI y Undip

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang, a través del Hospital Regional KRMT Wongsonegoro (RSWN) y el Comité Nacional de la Juventud de Indonesia (KNPI) de la ciudad de Semarang y la Universidad Diponegoro de Semarang, ha lanzado el Programa Pijar (Atención a los jóvenes y proporciona atención de salud mental a los jóvenes).

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, expresó el martes su agradecimiento a RSWN, KNPI y la Facultad de Psicología de Undip por la iniciativa de formar una red de salud mental para estudiantes.

«Estoy agradecido de que KNPI, RSWN y luego la Facultad de Psicología de la Undip, y más tarde quizás otras facultades de psicología, puedan tomar la iniciativa en el ingreso a las escuelas, especialmente a los estudiantes de secundaria o ‘adolescentes'», dijo.

Según él, el programa Pijar es un movimiento concertado para fortalecer la resiliencia mental de los adolescentes ante los desafíos de la era digital.

«Los adolescentes son muy susceptibles a los síntomas de la enfermedad mental», dijo.

Destacó los principales desafíos que enfrentan los adolescentes de hoy, que crecen en medio de una avalancha de información a través de las redes sociales (medsos), que ahora son no sólo un medio de comunicación sino también un espacio de formación de identidades que pueden influir en la salud mental.

«A veces buscamos la validación social en la pequeña pantalla que tenemos en nuestras manos. Los niños que crecen sin control en el espacio digital pueden perder el rumbo si no hay orientación», afirmó.

Agustina también enfatizó la importancia de fortalecer el papel de orientación y orientación de los docentes y las escuelas como un ambiente seguro para que los estudiantes compartan historias y mantengan el equilibrio emocional.

El director de RSWN, Dr. Eko Krisnarto, Sp.KK, añadió que la salud mental es uno de los problemas de salud más importantes en Indonesia, especialmente entre los adolescentes.

Como paso concreto, RSWN ha desarrollado una herramienta digital para la detección temprana de trastornos mentales en adolescentes, llamada Sultan Mataram, que está integrada en la aplicación MyRSWN y se puede descargar desde Playstore.

“Desde 2024, RSWN ha visitado 15 escuelas con más de 6.000 estudiantes para realizar evaluaciones independientes, y se identificó que 720 de ellas necesitaban ayuda psicológica”, dijo.

Mientras tanto, la presidenta de la ciudad de DPD KNPI Semarang, Yohana Citra Mahardika, enfatizó que el lanzamiento del programa Pijar no es una actividad ceremonial sino un movimiento sostenible que inmediatamente saldrá al campo.

«Visitaremos las escuelas secundarias de la ciudad de Semarang junto con el Movimiento de Salud Mental de la Facultad de Psicología Undip BEM. Allí compartiremos, haremos afirmaciones positivas y presentaremos actividades divertidas», dijo.

Según él, esta actividad de seguimiento es una forma concreta del compromiso de KNPI de tomar la iniciativa en la orientación de los adolescentes que necesitan ayuda u orientación psicológica.

«Queremos asegurarnos de que ningún adolescente en Semarang se sienta solo cuando enfrente las presiones de la vida. Pijar está aquí como un amigo y un puente para ellos», dijo.

Esta actividad se combinó con un seminario sobre salud mental para jóvenes con el tema ‘Desplácese con cuidado: adolescentes, redes sociales y salud mental’, al que asistieron 90 profesores de secundaria en la ciudad de Semarang, 20 administradores de KNPI y 10 estudiantes de psicología de Undip BEM.

Lea también: Undip Semarang se asocia con Landbank para desarrollar un estudio territorial