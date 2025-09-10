El Ayuntamiento de Pekalongan tiene capacitación para fortalecer las cooperativas rojas y blancas.

PEKALONGAN CITY (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java Central, continúa fortaleciendo la cooperativa roja y blanca de Kelurahan al brindar educación y capacitación sobre cooperativas a la gestión y supervisores cooperativos.

El alcalde de Pekalongan Verzan Arslan Djunaid en Pekalongan enfatizó la importancia del papel de las cooperativas el miércoles como un contenedor económico populista que sinergia con los programas gubernamentales.

«El éxito de la cooperativa depende del apoyo del entorno circundante, en particular el Kelurahan. Por eso será en vano si se establece la cooperativa, pero el Kelurahan no se refiere a no cooperativas con cada actividad», dijo.

Recordó la existencia de cooperativas, no solo para moverse en el campo del ahorro y los préstamos, porque era susceptible a causar problemas que pudieran cargar la gestión y los supervisores.

«Enfatizo que esta compañía cooperativa no es para salvar y pedir prestado. Ciertamente habrá muchos problemas, perdón por la gerencia y los supervisores», dijo.

Según él, la cooperativa de negocios All-Business debe sincronizarse con programas gubernamentales como la gama de alimentos MBG, las necesidades de las reuniones de Kelurahan, al consumo de eventos.

«Todo puede ser coordinado por la cooperativa roja y blanca», dijo.

En relación con el estado de la cooperativa, no todos tienen una oficina independiente y los ascensores siguen siendo un viaje en la oficina de la aldea o usaron los activos privados de la gerencia, dijo que este no era el obstáculo más importante siempre que las actividades comerciales cooperativas pudieran continuar.

«La oficina puede estar en todas partes, no hay necesidad de ser bueno al principio. Lo más importante es que el camino está ahí, entonces se puede refinar», dijo.

El jefe de la oficina de Cooperative, Cooperative y UKM de Pekalongan, dijo que las actividades de entrenamiento que se organizaron con capacitación técnica avanzada para la administración y supervisores de la cooperativa se llevaron a cabo del 9 al 10 de septiembre de 2025 como una continuación de la sesión anterior celebrada el 25-26 de agosto de 2025.

«Si el material todavía se trataba de cooperativas generales, pero esta vez se incluyó en asuntos técnicos como la preparación de planes de negocios, simulación de gestión administrativa y asociación comercial. Para la capacitación de la fase 3, planificada para el 1 al 2 de octubre de 2025», dijo.

Lea también: Gobierno de la ciudad de Pekalongan: Desarrollo de la demostración El uso de la construcción de impacto APBN