El ayuntamiento de Pekalongan registra daños al impacto de los edificios de la demostración

CIUDAD DE PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java Central, recopila datos e inventario de pérdidas por daños al impacto de las manifestaciones anarquistas que tuvieron lugar el sábado (30/8).

El alcalde de Pekalongan para Arslan Djunaid en Pekalongan dijo el lunes que su partido se movía rápidamente para recibir daños después de la demostración masiva de las masas que causaron que se quemieran varios edificios importantes y no se pudo solicitar nuevamente.

«Hemos estado cerca con todos los jefes de oficinas y jefes de sección para investigar y hacer un inventario de las pérdidas y daños estimados.

Según él, una serie de oficinas de las cuales las circunstancias aún están intactas, pero han sufrido algún daño, incluida la oficina de la Inspección, la sección Procompim, la Sección General y la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos.

Mientras tanto, dijo, varios edificios principales, como la oficina del alcalde, la oficina de la Secretaría Regional y el edificio DPRD deben estar nivelados debido a daños graves.

«La pérdida, la posibilidad de no ser billones. Sin embargo, le pedimos a cada departamento y al jefe de la sección afectada que registren inmediatamente la pérdida estimada de documentos y documentos perdidos o dañados.

Dijo a partir de los resultados de la recopilación de datos e inmediatamente informó al gobernador de Java Central y al Ministerio del Interior.

El Ayuntamiento, dijo, detalló siete partes en la Secretaría Regional afectada, a saber, el bienestar del pueblo (Kesra), la gobernanza, la sección general, la compra de bienes/servicios y la administración de desarrollo, así como la economía.

«Para que los servicios públicos continúen funcionando, hemos elaborado una serie de ubicaciones alternativas para la transferencia de oficinas temporales. En principio, los servicios públicos no deben detenerse, esta semana nos estamos centrando en el inventario de pérdidas, ubicaciones de limpieza y preparándonos para la transferencia de oficinas y nuevas habitaciones», dijo.