El Ayuntamiento de Pekalongan optimiza los beneficios del refugio a presión

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, optimiza la función y el propósito de la formación de un programa de recepción de alimentos como una atención médica para reducir los porcentajes de desnutrición de los niños pequeños y los casos de refuerzo.

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Pekalongan, Puji Winarti en Pekalongan, dijo el domingo que los esfuerzos para tratar la desnutrición y obstaculizar a los niños pequeños todavía se están haciendo al involucrar al personal médico, desde pediatras, psicólogos, nutricionistas y médicos generales.

«Este programa de refugio, el objetivo es reducir la desnutrición y obstaculizar a los niños pequeños, mejorar el estado de los alimentos y la salud de los niños y fortalecer el conocimiento de los padres para ofrecer una ingesta nutricional equilibrada», dijo.

Además, dijo que estaba acompañado por el jefe del equipo de salud familiar y la comida Devi Hardiyanti, de que el programa de la casa de refugios era un medio para seguir el crecimiento, la educación de habilidades, incluidas las prácticas de cocina o los alimentos complementarios que estaba de acuerdo con las necesidades de los niños pequeños.

Según él, el entusiasmo de la comunidad fue bastante alto desde la apertura del Programa de la Casa del Refugio en 2012, lo que hizo que el nivel de visitas sea un promedio de 15 a 20 niños pequeños con problemas alimentarios para cada sesión.

Este programa de recepción, dijo, también facilitará la fisioterapia para los niños pequeños que necesitan una terapia adicional para ser remitidos directamente de pediatras a fisioterapia.

«El refugio de alimentos se lleva a cabo de manera rutinaria dos veces al mes, a saber, en la primera y tercera semana. Este servicio está abierto a toda la comunidad, especialmente a los bebés y niños pequeños en el área», dijo.

Dijo que el proceso de fisoterapia comenzó con la detección inicial (detección) en los respectivos Puskesma. Si se encuentra un problema alimentario, los niños pequeños se remiten al refugio de alimentos para futuras investigaciones.

«Sin embargo, si los resultados de la investigación demuestran la necesidad de un tratamiento adicional, el paciente será remitido al hospital. Todos los servicios disponibles se proporcionarán de forma gratuita para los participantes de los BPJ y aquellos que aún no lo han hecho», dijo.

Lea también: YBM PLN inauguró pacientes protegidos con Griya para Dhuafa en Yogyakarta