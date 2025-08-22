El Ayuntamiento de Pekalongan invita a la comunidad a aprovechar el país vacante para evitar barrios marginales

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, invita a la comunidad a usar tierras vacías repartidas en varios lugares para ser más productivos como un intento de prevenir los barrios marginales.

El jefe de la oficina del área de vivienda y asentamiento de la ciudad de Pekalongan, Anrianto, en Pekalongan, dijo el viernes que su partido organizó la condición del área a través del acceso a las reformas agrícolas y utilizó de manera más productiva y ejército.

«Por ejemplo, el pueblo de Bugisan, que alguna vez fue una de las regiones con barrios bajos que son barrios bajos, pero gracias a la consolidación del país, ahora en el área es mucho más agradable, saludable y cómoda para un lugar para vivir. Nuestro desafío es cómo el pueblo puede evitar que el pueblo regrese a barrios marginales», dijo.

Aunque el esquema salió bien, dijo, todavía hay varios gobiernos que no se han utilizado de manera óptima porque se les asigna como espacio abierto.

«Sin embargo, si se deja la condición, se teme que el área se convierta en arbustos que tienen el potencial de causar problemas ambientales y de salud», dijo.

A través del Programa de Reforma Agrícola, dijo, el país vacío se centró en actividades más productivas, como la ecografía y la agricultura urbana.

Además, dijo, el propósito de usar tierras vacías para mantener la red ambiental y ofrecer valor agregado económico para la comunidad.

«En principio, la reforma agrícola está dirigida a la prosperidad de la comunidad a través del uso de la tierra. El país restante debe usarse de manera efectiva para ofrecer a los residentes beneficios directos», dijo.

En esta actividad, su partido también trabaja junto con la familia del Equipo de Mobilización de Empoderamiento y Bienestar para fortalecer el papel de la comunidad, en particular las mujeres en la protección del medio ambiente.

«Consideramos el papel activo de las madres en alentar el uso improductivo de la tierra como un país útil para las familias. Por lo general, están más preocupados por el medio ambiente», dijo.

