El Ayuntamiento de Pekalongan incluye figuras transeligiosas que imprimen casos de retención

PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Pekalongan, Java central, incluyó figuras interceligentes para suprimir casos ocultos en esta área que ahora es del 19.8 por ciento.

El vicealcalde de Pekalongan Balgis Diab, en Pekalongan, dijo el viernes que la participación de los líderes religiosos en esta fe sería una locomotora del movimiento de los padres de acogida para evitar el retraso en el retraso (caballero) en el área.

«El papel de los líderes religiosos es muy estratégico. Con la gran influencia poseída en medio de los fieles y seguidores, los líderes religiosos se consideran capaces de acelerar la propagación de los informes de prevención obstructivos», dijo.

Según él, el retraso en el crecimiento es una cuestión de cooperación mutua, no solo la responsabilidad del gobierno solamente.

«La base más importante es la cooperación. Por eso involucramos a todo tenedor de apuestas Especialmente figuras interreligiosas para que el movimiento de resolución del caso de retraso realmente pueda tocar a la comunidad en general «, dijo.

Dijo que el movimiento de los padres adoptivos no solo para prevenir un alimento nutritivo y la utilidad de suplementos, sino que también debe estar acompañado de crianza educativa, fortalecer el comportamiento de vida limpia y saludable y mejorar las instalaciones sanitarias de las familias restantes.

Idealmente consideró el programa de movimiento de padres adoptivos para evitar que el retraso se ejecute durante al menos seis meses, de modo que los resultados pueden ser considerables.

«Esperamos que la participación de figuras interceligentes pueda inspirar a la comunidad en general a participar en el movimiento de prevención de retraso en el retraso. Esta iniciativa también es el primer paso en el área que ahora tiene una respuesta positiva», dijo.

El jefe del Servicio Social de Población y Planificación Familiar de la Ciudad de Pekalongan, Yos Rosyidi, dijo que el movimiento de padres adoptivos impidió el retraso en el retraso que es parte del fortalecimiento del papel de la comunidad para acelerar la disminución de la dispersión.

«Consideramos que el papel de los líderes religiosos y los líderes comunitarios es bastante efectivo para expresar el mensaje de cambio porque tiene una base masiva leal», dijo.

