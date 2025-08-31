El Ayuntamiento de Pekalongan apeló a la comunidad para que recordara

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, apeló a la comunidad para que pueda recordar para que la situación regional sea propicio y seguro.

La apelación fue transferida por el alcalde de Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, respondió a una manifestación que tuvo lugar en el caos en Pekalongan, el sábado (30/8).

«Instamos a todas las partes a recordar lo que sucedió que no podemos repetir, simplemente mirar hacia adelante, recordar mantener el área propicio. No tenemos que buscar quién está equivocado y correcto debido a qué y qué», dijo.

Verszan aconsejó a todas las partes que sean autointerrospectivas, de modo que la condición de la ciudad, Java Central, permanezca propicio.

En el monitoreo estaba la acción masiva celebrada en el área del edificio del Consejo Representativo Regional de la Ciudad de Pekalongan, el sábado (8/30) por la tarde, caótico.

El caos tuvo lugar después de que la masa de acción de la coalición de conductores de Pekalongan Ojol se distribuyó.

Inicialmente, la promoción solo tuvo lugar para Jalan Mataram DPRD Building número 3. Pero la condición de repente se dio la vuelta cuando la masa de neumáticos ardió y las piedras arrojaron ese lugar.

Cientos de participantes en la acción de lanzar y romper la puerta de la oficina representativa de la gente.

Posteriormente, las masas entraron y realizaron la destrucción de varias instalaciones y argumentaron Arsring desde el puesto de guardia hasta la sala de reuniones de DPRD.

Varios miembros del TNI y la policía fueron monitoreados para ser desplegados en la ubicación del caos para reducir la acción. La policía también ha usado un automóvil canónico de agua para tocar la acción masiva.