El Ayuntamiento de Magelang invita a los ciudadanos a «proteger» el espíritu del «mercado de Ngiririkan»

MAGELANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Magelang invita a todos los niveles de la comunidad local a mantener el espíritu de la actividad del «mercado de nglisis» para animar aún más las actividades del mercado tradicionales y alentar a los residentes a amar los productos locales.

«El espíritu de ‘calificar el mercado’ puede ser monitoreado. Amamos nuestro propio mercado. Si el mercado está ocupado, los comerciantes están contentos, el comprador está satisfecho y la economía de la ciudad de Magelang.

Dijo que en la tercera actividad «Mercado Nglarsi» en el mercado de Kebonpolo en la ciudad de Magelang después de que se celebró por primera vez en marzo de 2025.

La liberación de la sección Procompim de la ciudad de Magelang City dijo que el Ayuntamiento está comprometido a continuar la actividad, especialmente porque la comunidad fue bienvenida con entusiasmo.

Dijo que el mercado tradicional no solo era un lugar para comprar y vender transacciones, sino también el centro de la vida social de la comunidad.

«La actividad del ‘mercado de Nglasi’ es un entusiasmo conjunto para dar nueva vida a los mercados tradicionales», dijo.

Este movimiento también es parte de un intento de realizar la visión de la ciudad de Magelang como una ciudad de comercio y servicios que son armoniosos, humanistas, cómodos y sostenibles.

Jefe del Ministerio de Industria, Comercio, Cooperativas y Micro -Companías (DPPKUM) de la ciudad de Magelang Syaifullah dijo que esta actividad estaba en línea con el movimiento «Magelang» para fortalecer la identidad de la ciudad como un centro de comercio y servicios.

Además de mover las ruedas económicas, espera que esta actividad garantice que las personas sean cada vez más parecidas a los mercados tradicionales.

«En términos javaneses, ‘Tresno Jalaran Saka Kulina’, surge el amor porque está acostumbrado. Esperamos que la gente esté acostumbrada a comprar productos locales en el mercado humano», dijo.

En esta ocasión, la actividad del ‘mercado de Nglisari’ también fue animada por la gimnasia conjunta y el anuncio de la competencia de limpieza, orden y belleza (K3). Además, se realizó una competencia de la decoración del bloque de mercado a la que asistieron los comerciantes, de modo que la atmósfera del mercado era más animada.