El Ayuntamiento de Magelang alienta la cultura del salvador de la comunidad

MAGELANG (Antara) – El Ayuntamiento de Magelang alienta la cultura de salvar como parte del programa de cadena de personajes comunitarios que es apoyado por servicios bancarios profesionales, transparentes y sinceros.

«El ahorro es una cultura llena de valores. A través de actividades como estas, valores positivos, como la responsabilidad, la gestión sabia del mantenimiento y el refuerzo de los carácter, especialmente para los estudiantes, se puede enseñar», dijo el alcalde de Magelang Damar Prasetyono en el lanzamiento de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang el martes en Magelang.

Dijo que en la actividad anual del Bank Bank Magelang BPR en forma de «ahorros de Semarak con precios» en el período de julio de 2025 al construir un Yani Magelang -Sad, incluido (25/8), al que asistieron el jefe de la Organización del Dispositivo Regional (OP) y la Junta de Directores del Banco Magelang.

Era de la opinión de que la actividad no solo era el premio a los clientes, sino también a las instalaciones para la educación financiera.

Bank Magelang, dijo, ha asumido un papel importante a través de servicios, como ahorros de estudiantes (simples) que ayuda a acumular educación financiera a una edad temprana.

«Cuida el mandato de los clientes. Asegurar profesionales, transparentes y llenos de servicios genuinos. Bank Magelang se ha demostrado que puede competir competitivamente con otras instituciones financieras», dijo.

Invitó al público a hacer socios del banco Magelang de gestión financiera y preparación futura.

Los fondos recaudados por Bank Magelang volverán a la comunidad en forma de financiamiento productivo del sector, incluidas las MIPYME, que son la columna vertebral de la economía local.

«Cada rupia que se salva no solo es beneficioso para usted, sino que también se convierte en parte del automóvil de desarrollo regional», dijo.

El director de Perumda BPR Bank Magelang Hery Nurjiyanto explicó que su partido está tratando de mejorar la calidad de los servicios a través de la transformación digital y la reforma institucional.

«Bank Magelang desarrolla digitalización para ofrecer mejores servicios a los clientes», dijo.

Su partido también procesa los cambios en la forma de entidades legales de Perumda a Perseroda, de acuerdo con el mandato de la Ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero, así como el número 7 de POJK de 2024.

En el caso, se prepararon varios premios como una forma de agradecimiento del banco a los clientes, como automóviles, motos, bicicletas de montaña, refrigeradores y televisión. El ganador del premio principal en forma de automóvil, a saber, Siti Nur Soimah, residente de RT02/RW08, Kampung Jangkungan, Gandusari Village, Bandongan District, Magelang Regency.