El Ayuntamiento aumenta la comprensión de los servicios básicos de salud de los marcos Posyandu

Magelang (Antara) – Oficina de Empoderamiento Comunitario, Mujeres, Protección Infantil, Control de Planificación de Población y Familia (DPMP4KB) La ciudad de Magelang ofrece capacitación en cuadros de posyandu para aumentar su comprensión de los servicios básicos de salud.

La actividad que fue una colaboración entre el Ayuntamiento de Magelang e Indomarco Prismatama (Indomaret) a través del Programa de Care & Sharing de Indomaret, tuvo lugar en la Oficina de Servicio Comunitario de Magelang Mayor, fue asistido por 100 participantes.

Los participantes compuestos por marcos Posyandu provenían de 17 pueblos, gerentes de PKK TP, presidente del distrito y el nivel de la aldea Posyandu, el jefe de los Puskesmas y el equipo de promoción de la salud y el empoderamiento de la comunidad provino de la Oficina de Salud de la Ciudad de Magelang.

Explicó la importancia de que comprendan las políticas y los programas de Posyandu basados ​​en los seis estándares mínimos de servicio (SPM), a saber, educación, salud, obras públicas, vivienda, entorno social, así como protección de orden y comunidad.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que el papel actual de Posyandu ya no se limitaba a sopesar niños pequeños y servicios de salud para madres y niños, sino que se convirtió previamente en un centro de servicios familiares a nivel de la aldea.

«Los marcos Posyandu son la primera visión de nuestro servicio público. Panjenengan (usted) no solo es el programa que implementa, sino también amigos de la familia, aquí para ayudar, guiar y promover un espíritu de una vida saludable en la comunidad», dijo.

La gerente adjunta de la sucursal de Indomaret Yogyakarta, Yenita Kemal, dijo que, además de capacitar a la capacitación de apoyo comercial, también estaba en forma de ofrecer 17 profetas alimentarios nutritivos y 17 escalas digitales para cada aldea de la ciudad de Magelang.

«Esperamos que estas actividades de la RSE (Controles de negocios (Tair de negocios) sean el comienzo de una buena asociación entre el gobierno de Indomaret y la ciudad de Magelang en varios aspectos del desarrollo comunitario. Esperemos que esta cooperación pueda continuar y ofrecer amplios beneficios», dijo.