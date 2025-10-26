El autobús que transportaba al grupo FKK Bendan Ngisor Semarang volcó en la carretera de peaje de Pemalang

Pemalang (ANTARA) – Un solo accidente de un autobús turístico que transportaba a un grupo del Village Health Forum (FKK) en el subdistrito de Bendan Ngisor, ciudad de Semarang, llegó a la esquina de la salida de peaje de Gandulan, Pemalang Regency, Java Central, lo que provocó la muerte de cuatro personas y otras víctimas resultaron heridas, el sábado (25/10).

El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Pemalang, AKP Arief Wiranto en Pemalang, dijo que el autobús que transportaba a 34 personas estaba formado por 31 pasajeros y tres empleados.

«El número detallado de víctimas que murieron en ese momento fue de cuatro personas, una persona gravemente herida, trece personas levemente heridas y dieciséis personas sobrevivieron», dijo.

Actualmente, las víctimas muertas y heridas están siendo tratadas en tres hospitales, a saber, el Hospital Siaga Medika, el RSI Al Ikhlas Pemalang y el RSI Prima Medika Pemalang.

Dijo que actualmente se sospecha que el accidente ocurrió cuando el conductor del autobús no controló la velocidad del vehículo mientras giraba, lo que provocó que rodara hacia el lado derecho de la divisoria de la carretera.

En cuanto a otras causas, dijo, todavía se están investigando en cooperación con la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Java Central para desplegar un Equipo de Análisis de Accidentes de Tráfico para determinar la causa del accidente.

«Aún se está investigando si el accidente se debió a la negligencia del conductor o a factores técnicos del vehículo», dijo.

El guía turístico Riyan dijo que antes de que el autobús volcara, el conductor se quejó de que los frenos no funcionaban correctamente, por lo que el vehículo comenzó a reducir la velocidad a una velocidad de 50 kilómetros por hora hasta llegar a la salida de la carretera de peaje Gandulan Pemalang.

«Todavía recuerdo que antes de entrar en el carril de peaje de Gandulan, el conductor dijo que los frenos estaban flojos y no podía frenar. El autobús terminó chocando contra el divisor de la carretera y la ventana del autobús se rompió, salí expulsado», dijo.