El área de cosecha de tabaco alcanza el 55 por ciento del total de 14,000 ha

TEMANGGUNG (Antara) – Regente de Temanggung Agus Seyawan dijo que el área de cosecha de las plantas de tabaco en la región ahora ha alcanzado alrededor del 55 por ciento del área total de tierras de aproximadamente 14,000 hectáreas.

«La cosecha del tabaco en Temanggung ha alcanzado el 55 por ciento con la posición promedio de la cosecha de la aprobación de la revista, que es la mejor calidad. En Temanggugg Utara ha cosechado casi el 60 por ciento, el 50 por ciento del Sur de Temanggug, por lo que el promedio es 55 por ciento cosechado», en Temanggugg, Centro Java, el miércoles.

Dijo que para las plantas de tabaco en clima incierto, esto fue muy influyente en su crecimiento.

«Debido al clima, muchas plantas de lluvia en el país no hacen ese crecimiento óptimo, porque el contenido de agua es alto y el verano, ya que se encuentra automáticamente en las plantas poco saludables, las hojas están rápidamente cachondas, con este estado que rápidamente eligen dañarse en el país», dijo.

Sin embargo, es optimista de que la producción de plantas de tabaco en Temanggung puede ser absorbida por representantes de fábricas de cigarrillos.

«El precio del tabaco seco para la calidad actual de Rp. 80,000 por kilogramo para los criterios para Kemloko 1 Nongula Grado C, y espero que los representantes de la fábrica puedan aumentar los precios», dijo.

Dijo la fábrica de cigarrillos que compró tabaco en Temanggung, Pt Djarum, Sukun, Wismilak, Gudang Baru, Sejahtera, Merabo y Aoi incluidos.

