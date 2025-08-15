El archivo para el presidente de Hanura Central Java fue transferido al Semarang Kejari

SEMARANG (Antara) – La Dirección de la Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Central ha entregado el archivo del Presidente del Partido Central Java Hanura, BRS, un sospechoso en el supuesto caso de prostitución en el lugar de la mansión KTV KTV para la oficina de Semarang Procutor.

El jefe de la sección penal general de la ciudad de Semarang, Sarwanto en Semarang, dijo el viernes que el sospechoso del sospechoso de BRS había sido explicado por completo para ser presentado a la persecución.

BRS es el dueño de la mansión KTV Karaoke a Jalan Kiai Saleh, Semarang City.

«El sospechoso fue transferido a la oficina del fiscal público para detectar más en Semarang Lapas», dijo.

Junto con el sospechoso, la evidencia también se transfirió en forma de una serie de documentos de memorandos de pago, descripciones financieras de KTV y teléfonos móviles con grabaciones de video cuando el sospechoso ofrece servicios en la ubicación de entretenimiento.

Por sus acciones, el Sospechoso de BRS fue acusado de la ley número 44 de 2008 con respecto a la pornografía o el artículo 296 del Código Penal sobre prostitución.

Sarwanto agregó que el caso BRS era una serie de perpetradores anteriores que habían sido transferidos al tribunal para que lo juzgaran.

Otro autor que se ha sometido a un juicio en el tribunal de Semarang es YS que actúa como proxeneta en el lugar de entretenimiento.

Anteriormente, la policía regional de la acción central de Java tomó medidas contra uno de los lugares de karaoke en la ciudad de Semarang en febrero de 2025 debido al supuesto entretenimiento de bailarines desnudos y prostitución para los visitantes.

Los oficiales del subdirectorado de la Dirección General de Investigación Penal de la Policía Regional de Java Central, después de obtener información del público, trataron la actividad de la violación de la ley.