El alcalde reorganizó a los directores de Perumda Tirta Moedal Semarang

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, ha reorganizado los directores de la Empresa Pública Regional de Agua Potable Tirta Modeal Semarang (Perumda).

“Es cierto (el cambio de directores de Perumda Tirta Moedal)”, dijo el alcalde el sábado cuando fue confirmado en Semarang.

Los tres directores que fueron reemplazados fueron el director ejecutivo Yudi Indarto, el gerente general Indra Gunawan y el director técnico Anom Guritno, respectivamente.

Vela porque el proceso de reposición se realice de acuerdo con los procedimientos y normativas aplicables.

«Queremos que PDAM pueda responder aún mejor a diversos desafíos futuros», enfatizó.

Por decisión del alcalde de Semarang, se llevó a cabo la sustitución de los directores de Perumda Tirta Moedal por el director en jefe, el director general y el director técnico.

Durante el proceso de sustitución, el puesto de Director General será ocupado temporalmente por el Presidente del Consejo de Supervisión de Perumda Tirta Moedal Hernowo Budi Luhur en calidad de interino.

Además, el abogado de los directores de Perumda Tirta Moedal Semarang, Muhtar Hadi Wibowo, expresó su objeción al procedimiento de despido.

Según él, se sospecha que la carta de decisión de despido es un acto ilegal porque la junta actual no finalizará su mandato hasta 2029.

«Se sospecha que esta terminación del empleo es una condición importante porque no hay una razón clara», dijo.

Según él, los resultados de las auditorías externas sobre el desempeño de los directores actuales siempre arrojan buenos resultados.

Muhtar dijo que presentaría una apelación al alcalde de Semarang para que se retirara la carta de decisión.

«Esta negativa no es un intento de luchar, sino un intento de garantizar que los procedimientos seguidos sean conformes a las normas legales», afirmó.