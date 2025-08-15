El alcalde pide un discurso del estado a la importancia de mantener la unidad

MAGELANG (Antara) – El alcalde de Magelang Damar Prasetyono dijo que el discurso presidencial de la República de Indonesia durante la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del Parlamento Indonesio y DPD en 2025 se convirtió en un recuerdo de la importancia de todos los componentes de la nación para retener la unidad.

«Este discurso para el estado es un recuerdo para todos nosotros mantener el espíritu de la unidad y contribuir activamente al desarrollo, tanto a nivel nacional como regional», dijo en el lanzamiento de la sección Procompim de la ciudad de Magelang en Magelang, el viernes.

El alcalde Damar Prasetyono asistió a la reunión plenaria de la ciudad de Magelang para escuchar la piedra estatal del Presidente de la República de Indonesia durante la sesión anual de la MPR indonesia, así como una sesión conjunta del Parlamento Indonesio y DPD RI en 2025.

La actividad en línea se realizó en el edificio femenino de la ciudad de Magelang. La reunión plenaria fue presidida por el presidente de la DPRD de la ciudad de Magelang, Evin Evin Hharyanto Kamil, asistieron miembros del Consejo, las filas del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda), la gestión de partidos políticos y líderes de la comunidad.

También estuvieron presentes el vicealcalde de Magelang Sri Harso, secretario regional de la ciudad de Magelang Hamzah Kholifi y los jefes de dispositivos regionales, subdistrito y jefes de aldeas.

El ambiente de la reunión tuvo lugar solemne y lleno de respeto. Los participantes parecían escuchar atentamente el discurso del presidente del MPR indonesio Ahmad Muzani, orador del Parlamento Indonesio Puan Maharani y el presidente indonesio Prabowo Subianto, que se transmitieron en vivo desde el edificio MPR/DPR RI en Jakarta.

En general, el discurso enfatizó varios rendimientos del desarrollo nacional, los desafíos globales que se enfrentan, así como la dirección de la política estratégica del gobierno.

Damar expresó su aprecio por la implementación de esta actividad, que consideró una parte importante de la vida de democracia y constitucional en Indonesia.

La serie de actividades para escuchar discursos fue sin problemas y ordenados desde el principio hasta el final del evento.