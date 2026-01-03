El alcalde garantiza que todas las ASN del gobierno de la ciudad de Semarang trabajen de forma más limpia

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, confirmó que todos los funcionarios estatales (ASN) del gobierno regional trabajarán más rápido y de manera más limpia para 2026 y tendrán un impacto directo en la sociedad.

Así lo transmitió el alcalde el viernes durante la llamada del Ayuntamiento de Semarang y Development Integrity en Semarang.

“Acordamos trabajar con rapidez, un trabajo que tenga un impacto en la sociedad y trabajar de manera justa”, dijo.

La ASN, las Autoridades Presupuestarias (KPA) y los Oficiales de Implementación Técnica (PPTK) también firmaron un pacto de integridad durante la serie de reuniones.

Según él, las ADN son los actores clave en el funcionamiento de la APBD.

Explicó que el APBD de la ciudad de Semarang alcanzará un valor de 5,9 billones de rupias para 2026.

Aunque los ingresos regionales originales crecieron un 12 por ciento el año pasado, dijo, la disminución de los fondos de transferencia regionales animó a la ASN de la ciudad de Semarang a trabajar con más cuidado, eficacia y eficiencia.

Enero, continuó, debería ser el mes para empezar a ejecutar el presupuesto.

“Realizar actividades que impacten a la sociedad con una fuerte responsabilidad”, dijo.

También pidió a las ADN que demuestren que el gobierno de la ciudad de Semarang es capaz de operar de manera limpia y digna.

«Esperemos que ASN pueda ser un modelo a seguir en todos los niveles y ofrecer trabajo real desde principios de año», añadió.

