El alcalde destacó los servicios humanísticos que brinda el personal del Hospital Regional de Tidar

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, enfatizó la importancia de la integridad y los servicios humanos de los nuevos empleados del Hospital Regional de Tidar para la comunidad.

«El Hospital Tidar no sólo pertenece a la ciudad de Magelang, sino que también sirve a la comunidad local. Por lo tanto, este hospital debe ser un motivo de orgullo compartido y brindar el mejor servicio a toda la comunidad», dijo el martes en un comunicado de prensa de la sección Procompim del Ayuntamiento de Magelang en Magelang.

Dijo esto mientras informaba a los nuevos empleados del Hospital Regional de Tidar, en la ciudad de Magelang, durante un evento informativo para empleados que no pertenecen al PNS en Adipura Kencana Hall, Ayuntamiento de Magelang.

Un total de 76 empleados que no pertenecen a PNS se han incorporado oficialmente al Tidar Regional Hospital, de los cuales 64 personas fueron seleccionadas como resultado de la contratación de personal y 12 personas nombradas como resultado de cierta dotación de personal.

Espera que la presencia de estos nuevos empleados pueda generar un nuevo entusiasmo para fortalecer los servicios de salud en la ciudad de Magelang.

Explicó que la atención hospitalaria es un mandato que deben cumplir salvaguardando la dignidad de cada paciente sin importar su procedencia.

Dijo que la seguridad del paciente debe ser la principal prioridad en cualquier operación de servicio.

«La rapidez en el servicio es importante, pero la seguridad sigue siendo lo primero. Cada trámite debe realizarse según estándares, con una comunicación efectiva y humana», afirmó.

Explicó que la calidad de los hospitales no sólo se mide por la integridad de las instalaciones, sino también por la actitud y la manera en que todos los niveles atienden a los pacientes.

«La coordinación, el respeto mutuo y la buena comunicación son las claves para lograr una prestación de servicios integrada y eficiente», afirmó.

También prohibió todas las formas de cargos ilegales, depósitos u otras formas de irregularidades dentro del Hospital Regional de Tidar.

«La confianza pública es el mayor activo de un hospital. La integridad es un principio no negociable», afirmó.

Además, se espera que el Hospital Tidar sea un hospital amigable para todos los sectores de la sociedad, especialmente para los grupos vulnerables como niños, ancianos, personas con discapacidad y residentes desfavorecidos.

Los servicios de atención médica no pueden discriminar ni a los pacientes participantes de BPJS ni a los pacientes en general.

Junaedi Wibawa, jefe del organizador de contratación de empleados no pertenecientes a PNS en el Hospital Tidar de la ciudad de Magelang, explicó que la contratación de empleados se llevó a cabo en función de las necesidades de recursos humanos dentro del Hospital Regional de Tidar.

«Una de las razones para aceptar trabajadores que no pertenecen al PNS es la necesidad de personal que apoye la mejora de los servicios en el Hospital Tidar en la ciudad de Magelang», dijo.

Dijo que todas las etapas de selección fueron transparentes y de acuerdo con la normativa aplicable. El proceso de selección incluye el anuncio y recepción de documentos que se realizan de forma indirecta, el anuncio del examen escrito, la realización y resultado del examen escrito y el anuncio de graduación.

«Después de ser declarado exitoso, los empleados participaron en la fase final bajo la orientación directa del alcalde de Magelang», dijo.

También estuvieron presentes en este evento informativo el teniente de alcalde de Magelang, Sri Harso y el director en jefe del Hospital Tidar de la ciudad de Magelang, el jefe del Departamento de Salud de la ciudad de Magelang, Dr. Istikomah, y otras partes relacionadas.