El alcalde de Tegal firma un compromiso para fortalecer posyandu en toda Java Central

Tegal (ANTARA) – El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, junto con el regente y los alcaldes de Java Central, firmaron un compromiso para fortalecer los puestos de servicios integrados (Posyandu) en toda Java Central. La firma tuvo lugar durante la Reunión de Coordinación del Equipo de Desarrollo de la Regencia/Ciudad de Posyandu y la Reunión de Trabajo Regional del PKK Provincial de Java Central 2025, que tuvo lugar el martes por la mañana (18/11) en el Edificio Gradhika Bhakti Praja, Complejo de la Gobernación de Java Central.

En esta actividad, la firma del compromiso fue un hito importante para fortalecer la cooperación intersectorial. Posyandu ahora se centra no sólo en el sector de la salud, sino que se ha transformado en un centro de servicios integrados con seis Estándares Mínimos de Servicio (SPM, por sus siglas en inglés) que incluyen atención médica, educación, social, ambiental, económica y empoderamiento comunitario.

El presidente del equipo de desarrollo de Posyandu de la provincia de Java Central, Nawal Arafah Yasin, dijo que acelerar la implementación de Posyandu en los seis campos de SPM requiere el apoyo total de los jefes regionales. Según él, los distritos/ciudades desempeñan un papel crucial ya que están en contacto directo con la comunidad a través de los cuadros de Posyandu y la maquinaria gubernamental a nivel de subdistrito y subdistrito.

El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, también enfatizó la importancia de la cooperación entre el gobierno regional, el PKK y la comunidad para que el programa Posyandu sea un éxito. Enfatizó que el trabajo arduo y la colaboración intersectorial son claves para hacer de Posyandu un verdadero centro de servicios integrado que beneficie a la comunidad.

Al firmar este compromiso, el Ayuntamiento de Tegal espera que a Posyandu se le puedan otorgar mayores poderes para apoyar programas prioritarios, incluida la reducción del retraso del crecimiento, el aumento de la alfabetización y el fortalecimiento de los servicios comunitarios básicos.

Asistieron el alcalde de Tegal, la esposa del alcalde de Tegal, Girl Sephi Febriana, el presidente del equipo de movilización del PKK para la ciudad de Tegal, Tri Utami, Agus Dwi Sulistyantono y el personal experto del alcalde de Tegal, Heru Prasetya y Hartoto.