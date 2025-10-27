El alcalde de Tegal entregó premios a los ganadores del baloncesto

Tegal (ANTARA) – El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, entregó los premios a los ganadores del Torneo de Baloncesto Juvenil 3×3 celebrado por el Consejo de Liderazgo Regional (DPD) del Comité Nacional Juvenil de Indonesia (KNPI) de la ciudad de Tegal en Gor Wisanggeni, ciudad de Tegal, el domingo por la noche (26/10).
Al margen de la ceremonia de premiación, el alcalde de Tegal expresó sus felicitaciones y agradecimiento a los ganadores.
Además del alcalde, también entregaron los premios la esposa del alcalde de Tegal, la niña Sephi Febriana, el presidente del DPD KNPI de la ciudad de Tegal, la dirección del DPD KNPI de Java Central, el jefe de la ciudad Tegal Dinporapar y el presidente de la ciudad de Tegal Koni.
La lista de ganadores del torneo 3×3 Promesa de Baloncesto Juvenil es la siguiente:
Grupo de edad 10 niñas
El 1er lugar lo ganó el equipo Sdd Pink
El 2do lugar lo obtuvo el equipo Sdd Violeta
El 3er lugar lo logró el equipo Sdd
Grupo de edad 10 niños
El 1er lugar lo logró el equipo Hoopers
El segundo puesto lo consiguió el equipo Sdd
El tercer lugar lo ganó el equipo N-One B
Grupo de edad 12 niñas
El 1er lugar lo logró el equipo Gl Squad
El 2do lugar lo logró el Equipo Gmc
El 3er lugar lo logró el Equipo Puba
Grupo de edad 12 niños
El 1er lugar lo logró el Equipo Nct
El segundo lugar lo ganó el equipo N One A.
El 3er lugar lo logró el Sdd Purple Team
Grupo de edad 14 niñas
El 1er lugar lo obtuvo el Equipo de Grandes
El segundo puesto lo consiguió el equipo Sdd
El tercer lugar lo ganó el equipo Terang Bangsa Cirebon
Grupo de edad 14 niños
El 1er lugar lo ganó el equipo Must Be Able
El 2do lugar lo obtuvo el Sdd Red Team
El tercer puesto lo logró el equipo Rodter
Grupo de edad 18 niñas
El primer lugar lo ganó el equipo Terang Bangsa.
El 2do lugar lo logró el equipo Sdd B
El 3er lugar lo logró el equipo Sdd C
Grupo de edad 18 niños
El 1er lugar lo logró el Equipo Sdd B
El 2do lugar lo logró el Equipo Sdd A
El tercer lugar lo ganó el equipo masculino Bahari Tegal
Categoría Gratis para todos
El primer lugar lo ganó el equipo Pemalang Must Be Able
El segundo puesto lo consiguió el equipo Brebes Mavericks
El tercer puesto lo obtuvo el equipo Rodter Slavi.