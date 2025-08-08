El alcalde de Tegal da la dirección del embajador de turismo de Sinok Sitong

TEGAL (Antara) – Tegal Burgemeester Dedy Yon Supriyono ofreció al director de escuelas secundarias/escuelas profesionales en la ciudad de Tegal junto con el presidente del turismo Sinok Sitong Tourism Tourism Tourisms en Tegal y también el Presidente de la Sitong Tourt – Tourt. Ayuntamiento de Sebayu Tegal, jueves por la mañana.

El alcalde dio dirección para completar la preparación de la gran embajadora turística Sinok Sitong Tegal City en 2025, que se llevará a cabo en el edificio Shangri-La Convention Hall Building el viernes por la noche.

The briefing was also attended by the Head of the Central Java Province Disdikbud Regional Office Branch, Indri Astuti, Head of the Tegal City Youth, Sports and Tourism Office, Irkar Yuswan Apendi, Head of the Tegal City Population and Civil Registry Office, Zainal Ali Mukti, Head of the National Unity and Political Agency of Tegal City, Budi Saptaji and Secretary of the Education and Culture Office of Oficina de Educación y Cultura de la Ciudad de Tegal, Dewi Umarh.

En su dirección, el alcalde de Tegal dijo que su partido era serio al celebrar el evento final de Sinok Sitong Tegal City en 2025 para estar animado.

Según él, esto es importante porque Sinok Sitong Tegal City es un promotor, iniciador y educador en términos de la preservación del arte cultural y los embajadores relacionados con los destinos turísticos, especialmente en la ciudad de Tegal.

Dedy Yon dijo que el evento de la Gran Final Sinok Sitong se llevará a cabo esta vez en el edificio de Shangri-La Convention Hall que podría albergar a miles de personas. Es por eso que su partido invitó a los líderes escolares y al presidente del Consejo Estudiantil a participar.

«Invitamos al director de la escuela e invitamos al presidente del Consejo Estudiantil junto con los gerentes del Consejo Estudiantil y el líder de primera clase de la escuela», dijo.

Dedy Yon explicó que su partido dio una invitación al presidente del Consejo Estudiantil para ser transferido a cada líder de clase en sus respectivas escuelas, porque su partido dio a los presentes a los presentes en el gran evento de Sinok Sitong Tegal City en 2025 fue la invitación.

«Damos prioridad a aquellos que traen invitaciones para obtener una silla y preparamos un soporte para una masa. Así que más tarde los hermanos y hermanas menores reciben invitaciones para distribuir a sus amigos. También invitamos a amigos de Paskibraka en su conjunto», agregó.

Dedy espera que la participación de los estudiantes esté presente, así como la motivación para la regeneración de Sinok Sitong Tegal City en los próximos años.