El alcalde de Tegal asistió a la reunión de coordinación regional

TEGAL (Antara) – Alcalde de Tegal, Deddy Yon Supriyono vivió la reunión de coordinación (reunión de coordinación) en el conductor provincial central de Java que se celebró en el edificio B 5º piso, la oficina del gobernador central de Java, jueves (11/9) por la tarde.

La reunión de coordinación fue dirigida por Java Gouverneur Central Ahmad Lutfi y también asistió el vicealcalde de Tegal, vicepresidente de la DPRD de la ciudad de Tegal, así como a los Hoofds regionales y el presidente de DPRD en el centro de Java.

En su dirección, el gobernador Ahmad Lutfi enfatizó que el gobierno local ajusta la asignación de DPRD de acuerdo con las posibilidades de cada región.

«Le pido al jefe regional que celebre inmediatamente una reunión con el Presidente de la DPRD en sus respectivas regiones. El tiempo dado es una semana. No hay un aumento en los reembolsos de los DPRD en Java Central, incluso se eliminarán los permisos de servicio exterior», dijo.

Además, el gobernador transmitió la importancia de re -activar las actividades del sistema de seguridad ambiental (Siskamling).

«Reactivaremos Siskamling nuevamente. Esta actividad puede afectar a la organización juvenil y a la comunidad, de modo que en el futuro se mantendrá la conductividad de la región central de Java», dijo.