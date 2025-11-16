El alcalde de Tegal asistió a la Conferencia de Ciudades Tolerantes en Singkawang

Tegal (ANTARA) – La ciudad de Singkawang, Kalimantan Occidental, ha reafirmado su posición como ciudad tolerante en Indonesia al albergar la primera Conferencia de Ciudades Tolerantes (KKT), celebrada por el Instituto SETARA los días 15 y 16 de noviembre de 2025.

Esta conferencia es un foro estratégico con el objetivo principal de promover la tolerancia y la diversidad en las ciudades de Indonesia, así como un foro para que los gobiernos locales compartan experiencias y estrategias en la gestión de la diversidad y el mantenimiento de la armonía.

También estuvieron presentes el alcalde de Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM, presidente de la FKUB de la ciudad de Tegal, Dres. H. Ahmad Firdaus Muhtadi y Jefe de la Agencia Kesbangpol de la ciudad de Tegal, Budi Saptaji, S.STP., M.Si.

Como parte de la exitosa serie KKT, la cena de bienvenida para todos los participantes la noche del sábado (15/11/2025) fue animada y llena de calidez en el salón de baile del hotel Swiss-Belinn Singkawang.

El alcalde de Singkawang, Tjhai Chui Mie, asistió y pronunció un discurso. Expresó su gran agradecimiento por la participación de delegados de diferentes ciudades.

Esta Conferencia de Ciudad Tolerante no es solo una reunión, sino un compromiso compartido para preservar y cuidar nuestra diversidad.

Esta cena íntima no solo fue un lugar para la amistad, sino que también sirvió como un foro importante para compartir las mejores prácticas para mantener la armonía y la diversidad.

Otro momento importante durante la cena de gala fue la sesión de souvenirs como símbolo de amistad y cooperación entre regiones.

En esta ocasión, el gobierno de la ciudad de Singkawang entregó específicamente recuerdos a varios jefes regionales que asistieron en persona, incluido el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Esta entrega no es sólo una ceremonia, sino que también marca el comienzo de una cooperación y sinergia más estrecha entre las dos ciudades, especialmente en las áreas de fortalecimiento de la tolerancia y el desarrollo regional basado en la diversidad.

Este primer evento del KKT en Singkawang trae consigo una gran esperanza de que todos los resultados de los debates y las buenas prácticas compartidas puedan tener un impacto positivo significativo en el fortalecimiento de los valores de tolerancia y armonía religiosa en todos los rincones del país.