El alcalde de Semarang se muestra optimista de que se superará el objetivo turístico de Nataru.

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, es optimista de que el objetivo de visitas turísticas de 7,9 millones de personas para 2025 se superará durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2025/2026.

«Desde noviembre del año pasado, el número de turistas que llegaron a la ciudad de Semarang fue de aproximadamente 7,6 millones. Esta cifra está cerca del objetivo de 7,9 millones de turistas para 2025», dijo en Semarang el jueves.

Explicó que el desempeño del turismo es la acumulación de visitas a diversas atracciones turísticas, tanto destinos turísticos importantes como destinos turísticos repartidos por toda la ciudad de Semarang.

En cuanto a la posición de desempeño hasta noviembre, cree que el objetivo de turistas en la ciudad de Semarang en 2025 tiene potencial para ser superado.

«Estos datos de turismo provienen de las visitas acumuladas a atractivos turísticos y pueblos turísticos. Con la situación actual, somos optimistas de que el número de turistas superará el objetivo para finales de año», afirmó.

El gobierno de la ciudad de Semarang aspira a un crecimiento del 8,5 por ciento en el sector turístico en 2025 en comparación con 2024.

Según él, la tendencia creciente de las visitas turísticas es un indicador positivo de la reactivación del turismo en la ciudad de Semarang.

«Hemos fijado un objetivo de crecimiento del turismo del 8,5 por ciento para 2025 en comparación con 2024. Si observamos la tendencia de las visitas turísticas hasta noviembre, este objetivo es muy realista de alcanzar», dijo.

El alcalde de Semarang enfatizó que todas las partes interesadas de la industria turística están involucradas para garantizar la seguridad y comodidad de los turistas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

“Invitamos a todos los actores del turismo a trabajar juntos para que los turistas se sientan seguros y cómodos durante la Navidad, comenzando por la preparación de los servicios, la infraestructura y la coordinación entre las partes para anticiparse al clima y la densidad de visitantes”, dijo.

Para apoyar el movimiento de turistas durante la Navidad, el gobierno de la ciudad de Semarang también está fomentando la implementación de agendas de turismo artístico y cultural en varios destinos turísticos, como Lawang Sewu, Sam Poo Kong, el Zoológico de Semarang, UPTD Taman Lele y Kreo Cave.

«Todavía estamos preparando entretenimiento y evento artes culturales en diversos destinos, para que los turistas tengan interesantes opciones de actividades durante las vacaciones navideñas”, dijo.

Agustina estima que varios destinos turísticos estarán llenos de turistas durante las vacaciones de Navidad, como Kota Lama, Lawang Sewu, Sam Poo Kong, el zoológico de Semarang y Marina Beach.

«Estamos realizando un seguimiento directo en los destinos que se espera que estén densamente poblados de turistas para que las actividades turísticas sigan siendo ordenadas, seguras y cómodas», dijo.

Sin embargo, Agustina enfatizó que no existe un objetivo específico para el número de turistas durante la Navidad, ya que el enfoque principal del gobierno de la ciudad de Semarang es garantizar que las actividades turísticas sean óptimas y de calidad.

«No nos fijamos ningún objetivo específico para los turistas durante la Navidad. Lo más importante es que las actividades turísticas funcionen bien y tengan un impacto positivo en la ciudad», afirmó.

