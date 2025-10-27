El alcalde de Semarang recuerda a los residentes que estén preparados para las inundaciones hasta febrero de 2026

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Java Central, Agustina Wilujeng Pramestuti, recordó a todos sus empleados y a la comunidad que permanezcan preparados para las inundaciones hasta febrero de 2026, ya que se pronostica que las precipitaciones seguirán siendo altas.

«Es imposible que las inundaciones desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos, porque el agua enviada desde las zonas más altas sigue siendo grande. Pero poco a poco, con una sinergia conjunta, podemos reducir el impacto», dijo el lunes en Semarang la alcaldesa Agustina Wilujeng Pramestuti, mientras el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, anunciaba las condiciones de las inundaciones inspeccionadas en la oficina del distrito de Genuk.

Destacó que todos los niveles del gobierno de la ciudad de Semarang (Pemkot) han tomado medidas rápidas para hacer frente a las inundaciones, especialmente las que han afectado el área de Genuk y sus alrededores desde la semana pasada.

«Vengo a este lugar desde el miércoles por la tarde (22/10) porque desde hace mucho tiempo hay advertencias de fuertes lluvias. Inmediatamente pedimos a la comunidad que se preparara, y gracias a Dios los residentes de Genuk están acostumbrados a tomar medidas de anticipación», dijo.

Según él, las bombas son un factor clave para acelerar la gestión de inundaciones, pero aún existen algunos obstáculos técnicos en el terreno.

«A veces las bombas tienen que pasar por carreteras principales y eso perturba las actividades de los residentes. También hay aquellas que requieren permisos de varios organismos y comunicación con las autoridades. Pero estamos haciendo todo lo posible para que el agua pueda salir rápidamente de las zonas inundadas», dijo.

También enfatizó la importancia de la concientización pública para apoyar los esfuerzos técnicos en curso.

«Si hay un drenaje en el frente de la casa que está obstruido, o una acera que no se puede limpiar, incluso si es un punto de obstrucción, tenemos que comunicarlo. Porque si no, otras áreas se verán afectadas», dijo.

Agustina añadió que todos los niveles del gobierno de la ciudad de Semarang, desde departamentos hasta subdistritos, han estado activos junto con voluntarios en el establecimiento de puestos de salud, cocinas públicas y distribución de logística a los residentes afectados.

«La ayuda llega una tras otra, también de donantes y voluntarios. Me gustaría agradecer a todas las partes que ayudaron a la población de Genuk y sus alrededores», afirmó.

Aparte de eso, también apreció las rápidas medidas adoptadas por los gobiernos central y provincial, incluida la implementación de ingeniería meteorológica que ayudó a reducir la intensidad de las lluvias extremas en el área de la ciudad de Semarang.

«Ahora no sólo dependemos de las bombas, sino también de la ingeniería meteorológica del centro. Esto ha demostrado ayudar a que la lluvia no se concentre sólo en la ciudad de Semarang», dijo.