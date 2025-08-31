El alcalde de Semarang pidió una oración conjunta por la paz

SEMARANG (Antara) – El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, pidió a toda la comunidad que siempre reza por el bien y la seguridad de la nación, especialmente en la capital del centro de Java.

«Semarang es nuestra casa compartida. Invito a todos los ciudadanos, sin excepción, a rezar en sus respectivos lugares», dijo Agustina el sábado en Semarang, Java Central.

Esto se transmitió para investigar la dinámica de la política nacional y la situación que se ha estado desarrollando últimamente, con casi en varias ciudades importantes de las manifestaciones de Indonesia.

Según él, la oración es un poder interno que puede preservar la calma, fortalecer estar juntos y promover un espíritu de optimismo en medio de una atmósfera política llena de dinámica.

Por eso invitó a los ciudadanos de la ciudad de Semarang a tomar el tiempo para rezar de acuerdo con sus respectivas religiones y creencias

«Nuestra oración, sinceramente del corazón, será un gran poder para preservar la paz, la seguridad y la bendición para nuestra amada ciudad, Semarang City», dijo.

Además, Agustina también enfatizó la importancia de mantener la unidad y la paz en la comunidad, y recuerda que los residentes no pueden ser provocados fácilmente por los problemas que pueden compartir.

«Hagamos oraciones como una carpeta de corazón, para que nos mantengamos armoniosos, permanecemos bromas y trabajemos juntos para construir esta ciudad para ser más avanzado y más próspero», dijo.

El llamado a la oración, así como una invitación para mantener la unidad y la paz, se espera que la conciencia de todos los niveles de la sociedad siempre pueda mantener la armonía y hacer de la ciudad de Semarang una ciudad segura, cómoda y favorable.

«Mantenemos a Semarang seguro, pacífico y propicio para una situación nacional desafiante. La unidad es la clave y la paz es el camino hacia la prosperidad», concluyó.

