El alcalde de Semarang llamado PKK Garda Frontier Regional Development

SEMARANG (Antara) – El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, enfatizó que el marco de empoderamiento e interés familiar (PKK) como línea del frente en el desarrollo regional.

«Los marcos PKK juegan un papel extraordinario en el movimiento del potencial de la comunidad del nivel más bajo. El espíritu de cooperación mutua y atención social que es propiedad de PKK es un capital valioso para construir Semarang», dijo en Semarang el miércoles.

Esto fue transferido por Agustina Wilujeng durante la inauguración e inauguración del equipo de movilización de PKK y el Equipo de Mobilización de Servicio Integrado de Semarang (Posyandu) del período de servicio de 2025-2030.

Según él, la inauguración es un paso estratégico para fortalecer el papel de PKK en el empoderamiento de las familias y mejorar el pozo de la comunidad en todas las regiones de la ciudad de Semarang.

Al mismo tiempo, la inauguración de la madre de la alfabetización y la madre de Paud (educación de la primera infancia) en la ciudad de Semarang.

«Posyandu es nuestro punto más importante para mejorar el índice de salud. PKK juega un papel en la protección del medio ambiente a través del programa de registro de residuos, el exterminio de las larvas de mosquitos a través de Dasa Wisma, así como en el desarrollo de plantas médicas familiares (TOGA)», dijo.

Mientras que la alfabetización de la madre y la madre de Paud se concentrarán en aumentar el índice de alfabetización y la calidad de la educación de los niños tempranos en la ciudad de Semarang.

También enfatizó la dedicación para apoyar completamente las operaciones de cuadros con una asignación significativa de fondos, que es RP. 25 millones al año para RT, RP3 millones para el nivel PKK RT, RP3.5 millones para RW PKK y RP. 25 millones para Posyandu.

«Se espera que el financiamiento facilite la implementación de programas prioritarios, así como un incentivo de innovación a nivel regional», dijo.

Hay cinco subdistritos que han sido nombrados pioneros del distrito para representar a la ciudad de Semarang en el nivel central de la provincia de Java, cada uno de los cuales tiene una casa inspiradora que integrará la PKK, la organización juvenil y los programas Posyandu.

«El programa PKK que se está implementando de manera óptima, incluidos 10 programas principales de PKK y programas de prioridad en 2025, como el movimiento sólido de basura, 3M más PSN, así como el desarrollo y uso de plantas familiares», dijo Agustina.

Mientras tanto, el presidente de la ciudad de Semarang PKK TP Listyati Purnama Rusdiana declaró su dedicación para mover marcos a todos los niveles con un espíritu de solidaridad.

«Estamos listos para trabajar duro, para innovar y colaborar con todas las partes para crear una familia de la ciudad de Semarang poderosa, saludable y próspera», dijo.