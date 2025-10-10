El alcalde de Semarang dijo que los cuadros posyandu estaban a la vanguardia del mantenimiento de la salud.

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo que los cuadros de puestos de servicios integrados (posyandu) están a la vanguardia de los esfuerzos para mantener la salud pública.

«Estoy agradecido por el papel activo de mis compañeros del personal de salud y posyandu, que siempre están presentes para ayudar a la comunidad con los servicios de atención médica», dijo en Semarang el viernes.

Dijo que incluso está a la vanguardia del apoyo a los programas del gobierno de la ciudad de Semarang en materia de seguro médico, especialmente para madres, bebés, niños pequeños y prevención del retraso del crecimiento.

Lo transmitió mientras asistía a la Competencia Activa Posyandu en el Tri Lomba Juang Sports Arena (GOR), Semarang.

En la sociedad, dijo, el papel de los cuadros posyandu es muy importante, especialmente en la prestación de servicios a madres y niños pequeños, ya que son la punta de lanza.

Un total de 16.000 cuadros posyandu activos en 1.643 posyandu están comprometidos a servir como vanguardia en cuestiones de salud en la ciudad de Semarang.

Como forma de apoyo, el gobierno de la ciudad de Semarang se compromete a seguir mejorando la calidad de los servicios básicos de salud y fortaleciendo el papel de la comunidad.

Está agradecido de que la comunidad también esté activa y brinde apoyo, lo que ayuda enormemente al gobierno de la ciudad de Semarang y facilita la prestación de servicios de salud.

«Este programa de salud no habría sido posible ni realizado sin la presencia de los cuadros de Posyandu repartidos por la ciudad de Semarang», afirmó.

En esta ocasión, Agustina, acompañada por el jefe del Departamento de Salud de la ciudad de Semarang, Abdul Hakam, también lanzó el Programa Lincah (Colaboración intersectorial basada en mapas de riesgo regionales para la resiliencia de la salud urbana en Semarang).

Agile es una innovación de la Oficina de Salud de la ciudad de Semarang para fortalecer la resiliencia de la salud pública, a través de un enfoque rápido, adaptativo y basado en datos.

«Agile está aquí para detectar riesgos potenciales para la salud en una etapa temprana a través de mapas de riesgo regionales y movilizar acciones intersectoriales para intervenciones más rápidas y precisas», dijo.

Espera que Lincah se convierta en un movimiento concertado para aumentar la detección temprana y fortalecer los esfuerzos promocionales y preventivos a nivel comunitario.

El lanzamiento de Lincah también se combinó con varias actividades interesantes durante el Cadre Jamboree, como ejercicio saludable conjunto, competencia inteligente, competencia de gimnasia creativa CTPS y reconocimiento a los excelentes ejecutivos.

«Alive no es sólo un programa, sino un movimiento conjunto para hacer que los residentes de Semarang sean más saludables y resilientes. Con el papel activo de los cuadros y el apoyo de todos los elementos de la sociedad, somos optimistas de que podemos convertirnos en una ciudad cada vez más saludable, adaptable y más fuerte», dijo.

