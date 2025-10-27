El alcalde de Semarang asegura que la gestión de inundaciones se lleva a cabo de forma rápida y eficaz

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, aseguró que la respuesta a las inundaciones que inundaron varias áreas fue óptima, rápida y efectiva, reduciendo tanto el drenaje de agua como la atención médica de las comunidades afectadas.

«Vamos a garantizar que las bombas de agua funcionen de manera óptima y que no haya problemas técnicos en el campo. Todos los niveles están en espera para que las inundaciones puedan disminuir rápidamente y las actividades de los residentes puedan volver a la normalidad», dijo el lunes en Semarang, Java Central.

Según él, el gobierno de la ciudad sigue tomando medidas para combatir las inundaciones, especialmente en zonas vulnerables como Kaligawe y Genuk.

También el domingo por la noche (26/10) llevó a cabo inspecciones directas de varias áreas afectadas por las inundaciones en las áreas de Kaligawe y Muktiharjo Kidul.

Durante la evaluación, el alcalde estuvo acompañado por el asistente de bienestar económico y social, el asistente de la administración general, el jefe del Departamento de Obras Públicas, el jefe del departamento de salud y varios otros funcionarios relacionados.

Además de evaluar la infraestructura de control de inundaciones, como la casa de bombas y los canales de agua del mercado Waru, el alcalde también evaluó la condición de los residentes en varios puntos de inundación.

Instruyó al equipo de atención médica a continuar monitoreando el riesgo de enfermedades posteriores a las inundaciones y garantizar la disponibilidad de servicios de salud y medicamentos en las áreas afectadas.

«Además de la gestión técnica, también es importante la atención a la salud de los residentes. Garantizamos que se satisfagan necesidades básicas como agua potable, alimentos y atención sanitaria», afirmó.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad de Semarang, Endro Pudyo Marantono, destacó que su partido permanece en espera las 24 horas del día con un equipo conjunto.

«El equipo de BPBD, junto con el Departamento de Obras Públicas, DKK y voluntarios, han sido alertados en los puntos vulnerables para ayudar con la evacuación y el tratamiento rápido si vuelven a caer fuertes lluvias», dijo.

Endro garantiza que el monitoreo continuará, incluida la evaluación del sistema de drenaje y la disponibilidad de la bomba de agua en todas las áreas propensas a inundaciones.

Lea también: El gobernador de Java Central asegura que la ayuda a las víctimas de las inundaciones va por buen camino