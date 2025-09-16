El alcalde de Pekalongan apoya la iniciativa de Bank Central Java que facilita a ASN tener una casa

PEKALONGAN (Antara) – El alcalde de Pekalongan para Arslan Djunaid expresó su aprecio por la iniciativa del Banco de Java Central, que se consideraba relevante para las necesidades de los funcionarios estatales de tener una casa.

«Tener una casa decente es el sueño de muchas personas, incluido ASN. Este programa es un alivio que puede ayudarlos a realizar un hogar cómodo y asequible», dijo en Pekalongan, Java Central, el martes.

En un intento por apoyar el bienestar del archivo estatal del estado, el Banco Central de Java introdujo un programa específico de propiedad de viviendas (KPR) para ASN en la ciudad de la ciudad de Pekalongan.

El programa fue socializado en un evento que tuvo lugar calurosamente en la sala Jlamprang de la Secretaría de la Ciudad de Pekalongan, el martes (8/26) y fue abierta directamente por el alcalde de Pekalongan H. Achmad Djunaid.

Invitó al ASN a tener la mejor oportunidad.

«Alhamdulillah, Bank Central Java, viene con una solución de financiamiento ligera y de fácil acceso. Esperemos que esta sea una forma de que muchos ASN tengan su propio hogar sin ser cargado financieramente», dijo.

El director digital y el negocio del banco central Java Eko Tri Praseteto dijo que el programa fue diseñado al considerar las necesidades reales de ASN.

«Estamos presentes con un calendario de financiamiento ligero, flores competitivas y tenor flexible. La casa ofrecida ya está equipada con suficientes instalaciones públicas para que pueda haberse habitado de inmediato», dijo.

Dijo que el programa no solo estaba abierto a ASN, PNS y PPPK, sino también para personas con bajos ingresos (MBR).

«Queremos asegurarnos de que las personas puedan sentir los beneficios de este programa tanto como sea posible, porque las casas decentes son el derecho de todos», dijo.

Mientras tanto, el líder de la sucursal de Pekalongan del Banco Central de Java, Dwi Andy Setiawan, enfatizó que este programa es parte del uso de Bank Central Java para apoyar el pozo de la comunidad, en particular ASN.

«Queremos ofrecer conveniencia ASN para que puedan estar más enfocados y cómodos en realizar sus deberes como funcionarios», dijo.

Con la presencia de este programa especial de KPR, Bank Central Java muestra un compromiso real en apoyar las necesidades básicas de la comunidad, mientras que la sinergia entre el mundo bancario y el gobierno local se refuerza en crear una vida mejor para ASN y sus familias.