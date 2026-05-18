El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anuncia la apertura de la primera tienda de comestibles administrada por la ciudad en el Bronx

PUNTO DE CAZA, Bronx (WABC) — La primera tienda de comestibles administrada por la ciudad abrirá en la sección Hunts Point del Bronx a finales de año, dijo el alcalde Zohran Mamdani.

La tienda de 20,000 pies cuadrados operará en The Peninsula, un complejo de viviendas asequibles ubicado en el sitio del antiguo Centro de Detención Juvenil de Spofford.

Es parte de un plan para que la ciudad opere cinco tiendas, una en cada distrito, al final del primer mandato del alcalde.

Según el plan de Mamdani, la ciudad es propietaria del terreno o alquila el espacio y cubre los costos de construcción o renovaciones, y un contratista privado gestiona las operaciones diarias donde se venderán «productos básicos de uso diario» con descuentos.

La primera tienda que anunció fue La Marqueta en East Harlem, cuya apertura está prevista para 2029.

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