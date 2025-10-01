El alcalde de Magelang recuerda a los estudiantes sabios que aprovechen las redes sociales

Magelang (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono les recordó a los estudiantes que aprovechen sabiamente los dispositivos y las redes sociales, y que se mantengan alejados de la intimidación y la lucha para evitar conflictos sociales entre ellos.

«Nunca subestimes amigos. Todos somos personas que tenemos que respetarse entre sí», dijo en la liberación de la sección Procompim de la ciudad de la ciudad de Magelang con respecto a la «socialización de la prevención de conflictos sociales» de la Agencia Nacional de Unidad y Unidad Política (Kesbangpol) de la ciudad de Magelang, miércoles.

Dijo que la prevención de los conflictos de los estudiantes requiere un papel conjunto del gobierno, las escuelas, las familias y la comunidad.

La socialización de la vigilancia temprana se intensificará como un intento de evitar peleas y abusadores.

«No podemos cerrar los ojos, todavía hay una delincuencia juvenil. Por eso necesitamos mitigación con la educación para que sean conscientes de los peligros de nosotros mismos y de los demás», dijo.

Espera que ya no haya ningún caso de intimidación en las escuelas, mientras que si hay un caso, se les pedirá a los estudiantes que informen inmediatamente al maestro de Homerómero para que se procesen.

También les recordó a los estudiantes que fortalecieran las habilidades, el respeto por los maestros y los padres, estudiaran, rezar, que se protejan a sí mismo y al ambiente escolar y sirvan a los padres.

«Alcanzar los ideales para pasar por un proceso largo. No se puede convertir de repente en una policía u otra profesión sin dificultad», dijo.

Según él, la clave del éxito en forma de opciones de reuniones con oportunidades.

«Si no tiene la oportunidad, aunque hay muchas oportunidades, es difícil tener éxito. Y viceversa. Por eso se preparará a partir de ahora», dijo.

El jefe de la agencia de Kesbangpol de la ciudad de Magelang, Agus Satiyadi Hariyadi, explicó que a esta actividad asistieron estudiantes de SMP Negeri 3, 4 y 5 Magelang City. También se llevaron a cabo actividades similares en los distritos de South Magelang y Central Magelang.

Explicó el objetivo de aumentar el estado de alerta y la prevención de conflictos entre los estudiantes.

«Esta es una oportunidad para promover el respeto mutuo, la unión, la formación de personajes y fortalecer la visión nacional para los estudiantes», dijo.