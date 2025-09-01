El alcalde de Magelang recuerda a los estudiantes que no son provocados por manifestaciones

MAGELANG (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono dio a los estudiantes de Smkn 1 Magelang City en la ceremonia de la bandera en la Escuela Vocacional 1 -Veld, por lo que los estudiantes no fueron influenciados por las demostraciones desenfrenadas que tuvieron lugar en diferentes regiones de Indonesia.

En Magelang el lunes, pasó su preocupación porque varios estudiantes estuvieron involucrados en la promoción. La participación de los estudiantes generalmente se activa mediante la invitación de un amigo, participación o información provocada de las redes sociales.

«El alma joven está llena de entusiasmo y preocupación por la nación, eso es algo bueno. Pero recuerde que el coraje no debería estar mal. El cuidado debe dividirse de la manera correcta y digna», dijo.

Según Damar, las actividades informativas en las escuelas se planificaron antes. Sin embargo, este impulso se ha vuelto recientemente relevante para la situación de desarrollo en el país.

Dejó algunos mensajes importantes a los estudiantes, incluida la priorización del aprendizaje y el rendimiento, más sabio en el filtrado de información en las redes sociales, así como canalizar ambiciones a través de canales oficiales como el Consejo Estudiantil, foros escolares o contenedores gubernamentales.

También enfatizó la importancia de mantener el buen nombre de la familia y la ciudad de Magelang al mostrar una actitud ordenada y orgullosa.

«Plante pensamientos positivos, manténgase alejado de la provocación y complete el tiempo con actividades útiles», dijo.

Hizo hincapié en la importancia de construir el carácter y las habilidades de los estudiantes, de modo que nacieron los recursos humanos de calidad (recursos humanos).

«Estos niños son extraordinarios, optimismo con el futuro de una mejor nación. El gobierno debe ser capaz de acomodar sus ambiciones. El éxito es una reunión entre oportunidades con habilidades, y nuestra tarea es crear oportunidades para que su futuro esté garantizado», dijo.