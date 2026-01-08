El alcalde de Magelang ofrece una indemnización a los huérfanos

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, proporcionó una compensación a los huérfanos y personas vulnerables durante el evento «Encuentro con huérfanos» en el Service Hall, el complejo de residencia oficial del alcalde de Magelang.

«Ningún niño se queda atrás en el proceso de desarrollo de esta ciudad», afirmó en un comunicado de prensa de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang, recibido en Magelang el jueves.

A la actividad asistieron 468 huérfanos de la ciudad de Magelang de diferentes orígenes y áreas locales, junto con sus cuidadores, que tuvo lugar el miércoles (7 de enero), y en honor al 48 cumpleaños del alcalde de Magelang, Damar Prasetyono.

Dijo que la amistad es una manifestación concreta de la presencia del gobierno en el crecimiento y desarrollo de todos los niños de la zona, especialmente los huérfanos.

El evento, que se celebró en colaboración con el Ayuntamiento de Magelang, Bank Jateng Magelang y Baznas Magelang City, proporcionó una compensación en forma de mochilas escolares y paquetes de material de oficina a todos los huérfanos que asistieron.

Esto, dijo, es una forma de apoyo real para que sigan persiguiendo con entusiasmo sus sueños.

Explicó que la presencia de cuidadores y de la comunidad es una parte importante para ayudar a los huérfanos.

«Hay mucha gente buena a tu alrededor. Hay proveedores de atención médica, hay comunidades y está el gobierno que se asegurará de que no camines solo», dijo.

Esta actividad también estuvo acompañada de recitación y oración juntos por la ciudad de Magelang liderados por Ustadz Sholahuddin Zuhri.

Larsita, Secretaría Regional en funciones de la ciudad de Magelang, dijo que esta actividad tuvo como objetivo brindar atención, cariño y apoyo moral a los huérfanos, así como fortalecer los vínculos entre el alcalde y los huérfanos del área local.

Espera que el evento, al que asistieron el presidente de la ciudad de Magelang, TP PKK Nanik Yuniarti Damar, el vicealcalde de Magelang Sri Harso y su esposa, y varios jefes de OPD, jefes de subdistrito, jefes de aldea y otros invitados, promueva la conciencia social y la solidaridad en la comunidad.

Después de esta actividad, la alcaldesa Damar visitó a los sobrevivientes de enfermedades renales sometidos a diálisis (hemodiálisis) en el Hospital Tidar en la ciudad de Magelang.

En aquella ocasión les ofreció apoyo moral y souvenirs.