El alcalde de Magelang invitó a los residentes a unirse para evitar el retraso

MAGELANG (Antara) – Alcalde de Magelang Damar Prasetyono invitó a todos los elementos de la sociedad a insertar manos en un intento de evitar el retraso en el área.

«El problema del retraso en el retraso es una responsabilidad compartida, requiere atención compartida. Porque se refiere al futuro de nuestros hijos», dijo mientras asistía a las actividades del Foro de Alcalde para adoptar en el South Tidar Village Hall, el distrito de South Magelang en Magelang el lunes.

Dijo que la prevención y el tratamiento del retraso en el retraso no es solo los asuntos gubernamentales, sino también una responsabilidad conjunta que requiere la preocupación y la participación de todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Magelang lanzó el Movimiento de Padres Foster en agosto pasado para evitar el retraso (Genting). Este programa es una iniciativa comunitaria que brinda el desarrollo de los niños, así como una serie de esfuerzos para reducir la supresión en la ciudad de Magelang.

Según él, la respuesta de la comunidad a los mosaicos positivos.

«Esto es extraordinario, porque nació del movimiento independiente de la comunidad. Espero que el porcentaje de obstáculos en la ciudad de Magelang pueda ser presionado de inmediato», dijo

Actualmente hay alrededor de 570 que obstaculizan a los niños pequeños en la ciudad de Magelang con los factores de causa, incluido el matrimonio temprano y la condición de las mujeres embarazadas que no cumplen con los requisitos de salud.

El Ayuntamiento de Magelang continúa interviniendo directamente a través de varios programas, incluidos los alimentos adicionales intensivos (PMT) durante seis meses para niños pequeños y mujeres embarazadas en Posyandu, suplementación de vitaminas de impulso de sangre para mujeres jóvenes, la socialización y la educación reciben marcos de salud al público.

«Además, invito a la audiencia a dar el entorno circundante. Monitoree a los vecinos que están embarazadas, asegúrese de obtener servicios de salud. También les pido a los marcos que continúen realizando una socialización activa», dijo.

